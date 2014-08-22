广州金控拟转让广州银行10.5亿股份

路透北京8月22日 - 中国上海联合产权交易所刊登公告显示，广州银行10.5亿股(占总股本的12.65%)被挂牌转让，标的对应评估价为超40亿元人民币。此次转让方为广州银行绝对控股股东--广州金融控股集团有限公司。

据公告称，广州金控目前持有广州银行63.99%股权，为第一大股东；广州市广永国有资产经营有限公司和广州市广永经贸有限公司依次持有广州银行26.16%和1.89%的股权，分列第二、三大股东。

上海证券报周五报导称，广州市委、市政府已在日前召开招商会，为广州银行引资做准备。

早在2011年8月，广州金控就曾挂牌转让广州银行19.9%股权，意在挑选一位优秀的战略投资者助力广州银行“引资、上市”。一个月后，加拿大丰业银行通过对广州银行尽职调查，以46.67亿元的价格高调摘牌。但之后丰业银行却收回要约，引资之路就此折返。

报导指出，值得关注的是，本次股权转让对受让方的资格限制没有了上次的“高标准、严要求”。区别于前次面向境外战略投资者，并要求已上市，并提出严格的市值、股份锁定要求。

本次挂牌信息显示，意向受让方锁定为境内内资企业法人，无论金融机构还是非金融机构均需要符合“财务状况良好，最近三个会计年度连续盈利”。

其中，非金融机构要求年终分配后，净资产达到全部资产的30%，除国务院规定的投资公司和控股公司外，权益性投资余额原则上不超过本企业净资产的50%等条件。

截至今年6月30日，广州银行实现营业收入和净利润分别为31.6亿元人民币、17.3亿元，去年全年实现净利31.7亿元。截止去年年底，该行不良贷款率为0.03%。(完)

(发稿 康熙泽；审校 黄凯)

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