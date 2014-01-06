将针对非法理财等活动集中清理非融资性担保公司--银监会

中国信托主动被动管理业务划分标准明确 利好信托业--报载
路透上海4月22日 - 中国证券报周六报导，近日银监会下发相关业务说明，首次明确了信托主动、被动管理业务划分标准。此举有利于信托公司据此进行风险控制和管理，并利好信托公司开展被动管理型业务。
路透北京1月6日 -针对一些地区非融资性担保公司数量激增、业务混乱等问题，中国银监会、发改委等八部委联合发布关于清理规范非融资性担保公司的通知，要求对非融资性担保公司进行一次集中清理规范，重点是以“担保”名义进行宣传但不经营担保业务的公司。
周一刊登在发改委网站上的新闻稿称，对从事非法吸收存款、非法集资、非法理财、高利放贷等违法违规活动或违规经营融资性担保业务的，要坚决依法查处和取缔。
通知要求，非融资性担保公司应按其实际从事的主营业务对公司名称予以规范，标明其行业或经营特点；专门经营工程履约担保、投标担保等业务的，应在名称中标明“非融资性担保”、“工程担保”或主要经营的非融资性担保业务种类。
新闻稿显示，是次集中清理规范的时间为2013年12月至2014年8月底。
通知并要求，加快非融资性担保公司信用建设。进一步提高行业透明度，充分发挥社会监督作用。
中国人民银行此前曾表示，将推动小额贷款公司、融资性担保公司开展评级工作，为商业银行提供决策参考，防范银行及两类机构相关业务的顺周期波动风险，建立两类机构发展的正向激励机制。（完）
(发稿 谢衡; 审校 张喜良)
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