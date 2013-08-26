《卫报》联手《纽约时报》报道斯诺登泄密文件

总统撤换财长之后 南非共产党呼吁防堵财政部贪腐
路透约翰内斯堡3月31日 - 南非共产党周五表示，公众应该采取严正行动避免财政部陷于腐败；此前总统祖马在深夜的内阁重组中撤换财长戈尔丹(Pravin Gordhan)；南非共产党为执政党非洲人国民大会(非国大/ANC)的盟友。
路透华盛顿8月23日 - 《卫报》和《纽约时报》周五均表示，《卫报》已与《纽约时报》达成一致，向后者提供美国国家安全局承包商前雇员斯诺登泄露的部分机密文件。
《卫报》在其网站上发布简短消息称，与《纽约时报》“达成合作关系”；此前英国政府威胁采取法律行动，除非《卫报》交出或销毁从斯诺登那里获得的有关英国政府通信总部的文件。该机构相当于美国国家安全局。
“由于来自英国政府的压力很大，《卫报》决定引进一个美国合作伙伴来合作报道斯诺登提供的有关英国政府通信总部的文件。我们在与《纽约时报》等进行合作，继续对这些新闻进行报道，”《卫报》在声明中称。
《纽约时报》执行主编Jill Abramson确认了与《卫报》的合作。
“我们通常不在报道发表前进行评论，但这一次我们将破例，因为此事已经众所周知。《纽约时报》正在根据来自《卫报》的材料和其他有关斯诺登的事情进行报道，”《纽约时报》援引Abramson的话报道称。
消息人士称，双方的合作于数周前达成，Abramson本人参与了协商。（完）
编译：李富强 发稿：程芳
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