《卫报》称英国强迫其销毁斯诺登提供的材料

路透华盛顿/里约热内卢8月19日（记者 Mark Hosenball/Pedro Fonseca） - 前美国情报机构外包商雇员斯诺登泄露机密的主要通道--《卫报》称，英国政府威胁针对该报采取法律行动，除非该报销毁机密文件或将这些文件交还给英国当局。

周一在网站发表的一篇文章中，《卫报》主编Alan Rusbridger表示，一个月前《卫报》根据斯诺登提供的材料发布几篇文章后，一名英国官员建议他：“你们已经开心了。现在我们想要回东西。”

周日，英国根据反恐法，在伦敦希思罗机场扣留了美国记者Glenn Greenwald的同性伴侣David Miranda；Glenn Greenwald是《卫报》的作者。

从柏林经伦敦转机前往巴西的巴西公民Miranda表示，他在接受了九个小时的盘问后获得释放，没有被起诉，但是他的笔记本电脑、手机和U盘都不见了。

Greenwald曾在香港与斯诺登见面，撰写或参与撰写了很多《卫报》有关美国监控全球通讯的文章。Greenwald周一表示，将披露更多文件，英国会对扣留他的伴侣感到“后悔”。

《卫报》主编Rusbridger称，在与英国政府进行进一步谈话后，两名来自英国政府通信总部的“安全专家”拜访了《卫报》的伦敦办公室。英国政府通讯总部是与美国国家安全局相仿的机构。

Rusbridger写到，在《卫报》大楼的地下室里，政府官员看着装有斯诺登所提供材料的电脑被销毁。一名官员开玩笑称：“我们可以让黑色直升机回去了。”（完）

编译：李富强 发稿：王燕焜

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