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路透中文体育短讯 | 2011年 11月 29日 星期二 12:00 BJT

瓜帅：要挑战皇马 球队必须提升状态

巴塞罗那主帅瓜迪奥拉对球员们表示，如果想要赶上西甲领头羊皇家马德里，赢得连续第四个西甲冠军头衔，他们需要改善状态。巴萨周六0-1输给赫塔菲，进一步彰显了客场比赛中的低迷状况，在13轮比赛後在西甲积分榜落后皇马六分。路透

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