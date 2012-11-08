危地马拉发生7.4级强震 39人死亡

四分之一投资者预计未来一年至少有一国退出欧元区--调查
路透柏林2月28日 - 周二公布的调查显示，越来越多的投资者预计欧元区将在未来数月失去至少一个成员国，蔓延风险料比2012/13年债务危机高峰期间更甚。
路透危地马拉城11月7日电（记者 Mike McDonald）---危地马拉附近海域周三发生强烈地震，已造成至少39人死亡，多人被埋，并引发远至墨西哥城的民众疏散。
地震发生在危地马拉当地时间上午10:35（1635 GMT），震级为7.4级。当地一名消防负责人称，在墨西哥边境附近的一个山区，有些死者被埋在废墟下。
政府当局称，一些地区的道路因山体滑坡被阻断，约有40间房屋严重受损。
这是危地马拉自1976年以来发生的最为强烈的一次地震。1976年发生的7.5级地震造成逾2万人死亡。
危地马拉总统奥托·佩雷斯（Otto Perez）称，根据家属报告，失踪的人数多达100人。
“这些只是初步数据，尚未得到证实。我们的首要任务是关注生命，展开救援并治疗伤员，”佩雷斯说道。
圣马科斯省（San Marcos）省长Luis Rivera证实已有39人死亡，并补充说省政府办公楼几乎完全被毁。（完）
编译：侯雪苹 发稿：张家伟
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