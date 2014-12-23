古驰被曝旗下供应商侵犯中国工人权益

工行多哈分行清算业务开展两年来已结算逾5,900亿元人民币
路透迪拜4月27日 - 中国工商银行一位高管对路透表示，工行自从在卡塔尔开设清算中心近两年来，已结算超过5,900亿元人民币(860亿美元)。
路透米兰12月22日 - 意大利时尚品牌古驰(Gucci)周一表示，将加强对供应商的管控。此前一电视节目报导称，在意大利制作古驰手提包的中国工人每天工作时间超过合同规定的三倍。
周日在RAI国家电视台播出的一档调查节目中，一家为古驰服务的分包商主管表示，古驰知道这家分包商对中国雇员的违规行为。
分包商Mondo Libero的Aroldo Guidotti表示，中国工人每天生产手提包的工作时间长达14个小时，但合同中规定只有四小时。
在对电视节目作出回应的一份声明中，古驰表示已采取适当行动，同时承诺将增加对供货商的巡查次数，必要时会采取更多有效措施。(完)
(编译 洪曦; 审校 徐文焰)
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路透上海4月27日 - 英国去年6月意外决定脱离欧盟后，一度对伦敦房地产市场产生冲击。不过国际物业顾问--仲量联行中国国际住宅部华东区总监刘艺淇周三稍晚表示，包括中国高净值人士在内的中国投资人，对于伦敦房地产的投资热情依然不减。
路透4月27日 - 按市值计全球第三大寿险商友邦保险公布第一季新业务增长55%，得益于中国大陆和香港销售激增。