古驰被曝旗下供应商侵犯中国工人权益

路透米兰12月22日 - 意大利时尚品牌古驰(Gucci)周一表示，将加强对供应商的管控。此前一电视节目报导称，在意大利制作古驰手提包的中国工人每天工作时间超过合同规定的三倍。

周日在RAI国家电视台播出的一档调查节目中，一家为古驰服务的分包商主管表示，古驰知道这家分包商对中国雇员的违规行为。

分包商Mondo Libero的Aroldo Guidotti表示，中国工人每天生产手提包的工作时间长达14个小时，但合同中规定只有四小时。

在对电视节目作出回应的一份声明中，古驰表示已采取适当行动，同时承诺将增加对供货商的巡查次数，必要时会采取更多有效措施。(完)

(编译 洪曦; 审校 徐文焰)

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