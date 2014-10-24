Gucci称中国和西欧需求出现改善

路透巴黎10月23日（记者 Astrid Wendlandt） - Gucci品牌的所有者Kering(PRTP.PA)周四称，有迹象显示三季度Gucci销售趋势出现改变，特别是在西欧和中国等主要市场，尽管仍是负增长。

Kering指出，中国需求从二季度开始恢复，并称西欧当地消费者对Gucci的需求也在增强。

“缓慢好转……我认为从全球来看，二季度末Gucci到达了拐点。”Kering财务主管Jean-Marc Duplaix在电话会议上对记者说道。

三季度Gucci可比销售同比下滑1.9%，二季度为下滑2.4%。很多分析师之前预期Gucci销售降幅不超过1%或是持平。

Duplaix并未给出对Gucci销售恢复增长时间点的预测。

他还表示，香港的示威活动对销售构成冲击，新加坡销售也出现下滑。

Kering称，皮具和服饰等“软奢侈品”销售上升5%，而手表和珠宝等“硬奢侈品”营收下降8%。

Duplaix预计海内外中国客户约占Gucci产品买家的三分之一。（完）

编译：李富强 发稿：程芳

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