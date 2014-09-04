几内亚埃博拉疫情扩散 美国警告疫情失控

韩国称美韩一致认为萨德反导系统部署正在顺利进行
总统办公室称，韩国国家安全顾问金宽镇与美国国家安全顾问麦克马斯特在电话交谈中，还就如果朝鲜进行更多挑衅，将快速采取包括新的联合国制裁在内的惩罚措施达成共识。(完)
路透科纳克里/达喀尔9月3日（记者 Saliou Samb/Daniel Flynn） - 几内亚政府周三称，埃博拉疫情已经扩散至该国一个之前未受影响的地区。美国专家警告称，史上最严重的西非埃博拉疫情正在迅速失控。
几内亚之前称正在控制疫情扩散，但当局宣布东南部辖区Kerouane又发现九例新的感染者。
该地区位于几内亚首都科纳克里东南约750公里，接近最初发现埃博拉病毒的地方。
“Kerouane爆发新的疫情，我们已经派出一支队伍前往控制。”几内亚埃博拉工作组负责人Aboubacar Sikidi Diakité表示。
利比里亚、塞拉利昂、几内亚、尼日利亚、塞内加尔和民主刚果等国家出现埃博拉疫情。目前死于埃博拉病毒的患者数已经超过1,500人。
世界卫生组织上周警告称，西非埃博拉疫情可能感染超过2万人，并扩散至10个国家。
美国疾病控制和预防中心（CDC）全球健康负责人Tom Kenyon周三表示，埃博拉疫情正在“迅速失控”，并警告称控制疫情的机会窗口正在关闭。（完）
编译：李富强 发稿：王凤昌
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总统办公室称，韩国国家安全顾问金宽镇与美国国家安全顾问麦克马斯特在电话交谈中，还就如果朝鲜进行更多挑衅，将快速采取包括新的联合国制裁在内的惩罚措施达成共识。(完)
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