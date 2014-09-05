几内亚埃博拉疫情扩散 美国警告疫情失控

《全球汇市》欧元受欧元区通胀数据带动上涨，美元兑日圆跳涨
路透纽约4月28日 - 欧元兑美元周五上涨，因欧元区通胀数据强劲。美元兑日圆上升，此前美国薪资数据暗示，美国联邦储备理事会(美联储/FED)今年还会再升息两次。
(本文由路透中文网编译提供)
路透科纳克里/达喀尔9月3日 - 几内亚政府周三称，埃博拉疫情已经扩散至该国一个之前未受影响的地区。美国专家警告称，史上最严重的西非埃博拉疫情正在迅速失控。
几内亚之前称正在控制疫情扩散，但当局宣布东南部辖区Kerouane又发现九例新的感染者。
该地区位于几内亚首都科纳克里东南约750公里，接近最初发现埃博拉病毒的地方。
“Kerouane爆发新的疫情，我们已经派出一支队伍前往控制，”几内亚埃博拉工作组负责人Aboubacar Sikidi Diakité表示。
利比里亚、塞拉利昂、几内亚、尼日利亚、塞内加尔和民主刚果等国家出现埃博拉疫情。目前死于埃博拉病毒的患者数已经超过1,500人。
世界卫生组织上周警告称，西非埃博拉疫情可能感染超过2万人，并扩散至10个国家。
美国疾病控制和预防中心（CDC）全球健康负责人Tom Kenyon周三表示，埃博拉疫情正在“迅速失控”，并警告称控制疫情的机会窗口正在关闭。（完） 编译：李富强 发稿：王凤昌
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