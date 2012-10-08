贵阳市首次购房可享受本市户籍就业入学同等待遇

路透北京10月8日电---新华社报导称,为满足各类购房需求,贵阳市日前提出,购买商业、办公用房和首次购买住房的,可享受本市户籍人口就业、入学和就医等同等待遇,不受入住时间和购房面积限制.

同时,凡棚户区、城中村改造以及二环四路城市带项目中涉及房屋徵收的房屋产权人购房,金融机构在风险收益平衡的基础上给予基准利率下浮优惠.

中国证券报周一报导援引业内人士称,这是国务院楼市督查组回京後,首个明确发文对楼市政策进行微调的城市.该政策模糊了户籍概念,触及到限购"红线",并可能引发示范效应.

"限购政策的执行以户籍为主要依据,贵阳微调楼市政策模糊了户籍的概念,事实上是对政策的一种松动执行,"中证报援引中国房地产学会副会长陈国强指出.

他并认为,未来的楼市调控政策,加码和松动的可能性都不大,将以维持现有政策力度为主.但由於贵阳微调政策尺度较大,不排除会受到相关部门干预的可能性.

此前,已有不少地方政府出现加快为楼市"松绑"的迹象,试图尽快扭转"土地财政"收入下滑现状.例如南京市就发布关於扩大内需、拉动消费的30条新政,首次购房和保障房将获更大支持力度,入选"321"计划的人才视同南京户籍,并将给予购房补贴.

不过,之後很快,地方政府部分楼市放松举措就接连被中央叫停.

且在贵阳9月发布此政策前的一个月,国务院派出的楼市督查组刚刚完成督查回京.督查组明确指出,个别地方存在通过放松限购条件、发放购房补贴等方式,刺激住房消费的苗头,需要"特别关注".相关部门也在近期陆续表态,强调坚持楼市调控的政策思路.(完)

--发稿 尹嫄婷; 审校 杨淑祯

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