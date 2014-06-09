贵阳市副市长吴军和地矿局副局长罗其方接受调查

路透北京6月9日 - 中央纪委监察部网站周一宣布，贵州省贵阳市副市长吴军和贵州省地质矿产勘查开发局党委委员、副局长罗其方涉嫌严重违纪，目前正接受组织调查。

根据中国贵阳网介绍，吴军分管国土资源管理（不含矿产资源管理部分）、城乡规划、住房和城乡建设、城市建设投融资及铁路建设等方面工作。对分管工作的安全生产和维稳、信访工作负责。

中纪网网站同日还发布中远集团原党组成员、副总经理徐敏杰涉嫌严重违纪违法问题，被开除党籍立案调查。

中共中央纪委副书记杨晓渡此前表示，将坚持以零容忍态度惩治腐败，加大案件查处力度，重点查处十八大后还不收敛不收手的、问题线索反映集中的、群众反映强烈的、现在重要岗位且可能还要提拔使用的党员干部，形成有力震慑，坚决遏制腐败蔓延势头。

十八大以来，中央反腐力度明显加强，伴随着中央巡视组不断加加大巡视检查力度，各地落马的官员不断，包括刚被免去江西省人民政府副省长职务的姚木根，涉嫌严重违纪问题被调查的吉林省通化市委副书记、市长田玉林，安徽省滁州市市委书记江山，安徽省宣城市中级人民法院院长杨谋林，贵州省兴义市人大常委会副主任谢春等。（完）

(发稿 沈燕; 审校 杨淑祯)

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