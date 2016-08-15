国务院同意设立贵州内陆开放型经济试验区 助内陆地区开放发展

路透北京8月15日 - 中国国务院最新批复同意设立贵州内陆开放型经济试验区，试验区将以体制机制创新为首要任务，着力建设内陆投资贸易便利化试验区，为内陆地区在经济新常态下开放发展、贫困地区完成脱贫攻坚任务等探索新路径。

中国政府网周一刊登国务院批复称，试验区建设实施方案由国家发展改革委印发，将积极参与“一带一路”建设、长江经济带发展和国际产能合作，深入推进大众创业、万众创新，加快发展新经济，培育新动能。

试验区要建设现代产业发展试验区、内陆开放式扶贫试验区，营造良好的营商环境，为内陆地区在经济新常态下开放发展、贫困地区如期完成脱贫攻坚任务、生态地区实现生态与经济融合发展探索新路径、积累新经验。

贵州省政府要加强对试验区建设的组织领导，编制并实施好试验区建设规划，涉及的重要政策和重大建设项目要按规定程序报批。发改委要加强对试验区发展的跟踪分析和督促检查，重大问题及时向国务院报告。

发改委7月曾表示，浦东新区等六个试验区域和济南市等六个试点城市的构建开放型经济新体制综合试点试验实施方案已完成报备，试点试验工作进入全面启动阶段，并将推出多项改革创新举措。（完）