贵州茅台控股股东增持 助股价企稳

人民币收跌至三周新低 市场缺爆发点大概率延续区间波动
路透北京/上海4月10日 - 人民币兑美元即期周一收跌至三周新低，中间价亦下探近三周低点。交易员称，上日美指大幅反弹，但中间价跌幅相对有限，预期仍有部分过滤；人民币汇率CFETS指数连续反弹，部分吸收强势美元的影响，市场预期短期仍延续区间波动，料不会轻易跌破6.92元。
路透上海9月4日 - 在周一出现罕见的跌停后，中国白酒龙头股--贵州茅台酒股份有限公司(600519.SS)控股股东茅台集团周二入场增持股份，虽然增持量不多，仅投入逾6,000万元人民币资金；但有助贵州茅台股价改变连续下跌趋势，股价开始企稳。
公司公告称，茅台集团周二通过上海证交所交易系统增持股份406,773股, 占贵州茅台总股本的0.0392%。 基于对本公司未来发展的信心，茅台集团公司拟在未来6个月内继续增持，累计增持比例不超过总股本的1%。
因贵州茅台上周六公布中报低于预期，周一该公司股票跳空低开并封死跌停，其市值单日损失高达175亿元。市场人士指出，白酒业的黄金发展期已终结，二级市场已有机构出逃迹象。
贵州茅台周二收报151.66元，跌0.17%,昨日早盘其股价一度跌至149元，跌幅达1.92%。（完）
(发稿 林琦; 审校 杨淑祯)
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路透北京/上海4月10日 - 人民币兑美元即期周一收跌至三周新低，中间价亦下探近三周低点。交易员称，上日美指大幅反弹，但中间价跌幅相对有限，预期仍有部分过滤；人民币汇率CFETS指数连续反弹，部分吸收强势美元的影响，市场预期短期仍延续区间波动，料不会轻易跌破6.92元。
涵盖主要大型A+H股的恒生AH股溢价指数显示，A股相对H股的最新加权平均溢价为19.52%，低于上交易日收盘的19.74%。
路透上海4月10日 - 中国股市沪综指周一收跌，终结四连涨。分析师指出，大盘在连涨四日后，后续动能已显不足。虽然雄安概念股继续表现强劲，但其他板块面临资金抽离，创业板成为重灾区，尤其是次新股及高送转股跌幅居前，大盘整日维持弱势震荡。