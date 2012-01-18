贵州茅台预计2011年净利同比增65%以上

香港机构投资者去年从传统基金撤资204亿美元--研究公司eVestment
路透香港3月1日 - 研究公司eVestment周三发布的数据显示，香港的机构投资者于2016年从传统基金撤资204亿美元，较前一年多出近七成。
路透上海1月18日电---中国知名白酒生产商--贵州茅台酒股份有限公司(600519.SS)周三发布业绩预增公告,经初步测算,预计公司2011年度净利润同比增长65%以上,主要原因是产品销量与价格同比上年度增长所致.
公司2010年度实现归属於上市公司股东的净利润为50.51亿元人民币,基本每股收益5.35元.
贵州茅台去年前三季度公司实现归属於上市公司股东的净利润65.69亿元,同比增长57.38%;基本每股收益6.33元.
贵州茅台周二收报180.44元,过去一个月下跌10.57%.(完)
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--发稿 边竞; 审校 丁淑琴
路透香港3月1日 - 研究公司eVestment周三发布的数据显示，香港的机构投资者于2016年从传统基金撤资204亿美元，较前一年多出近七成。
路透北京3月1日 - 针对欧盟对中国中厚钢板产品采取反倾销措施，中国商务部贸易救济调查局局长王贺军发表谈话称，对欧委会裁定高税率的方法和决定表示严重质疑，并表示中方对欧盟在钢铁领域表现出的贸易保护主义倾向表示高度关注。
路透3月1日 - 以下为在中国内地及香港两地上市的A+H股周三收市价及比价:(本地时间16:27时，1港元=0.88609人民币)