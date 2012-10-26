贵州茅台前三季净利逾百亿元 投资63亿元扩建产能

33%的中国公司高管对未来一年收入增长前景非常有信心--普华永道

路透上海3月2日 - 国际会计和咨询公司--普华永道周四发布全球CEO调研报告显示，33%的中国企业高管对其公司未来12个月的收入增长前景“非常有信心”，该比例在一年前为25%。这从侧面验证了中国经济正在复苏过程中。