贵州茅台前三季净利逾百亿元 投资63亿元扩建产能

美元走强但人民币仅微收跌 “两会”行情料以稳定为主
路透上海/北京3月2日 - 人民币兑美元即期周四小幅震荡微收跌，回到一个半月来的6.88-6.89元底部区域。交易员称，美联储三月加息预期高企，这提振了美元指数多头人气，市场购汇意愿上升令人民币小幅承压；午后离岸市场疑似出现大量美元抛盘，在岸汇价随之同向走升，两地价差逐渐收窄至不足50点。
路透上海10月26日电---中国A股第一高价股--贵州茅台(600519.SS)周五公告显示,前三季公司净利已超过100亿元人民币,并超过去年全年水平;公司拟投资63亿元建设七个项目,扩大产能.
该公司三季报显示,前三季实现营业收入199.31亿元,同比增长46.10%;净利104.2亿元,同比增长58.6%;每股收益10.04元.公司方面解释称,营收增加主要因销量增加及产品调价所致.
2011年全年贵州茅台实现净利87.63亿元,同比增长73.49%.公司自9月1日起适当上调部分产品出厂价格,平均上调幅度约为20%-30%.
公司还公告称,拟投资的七个项目包括茅台循环经济科技示范园坛厂片区第一批建设工程项目、茅台循环经济科技示范园坛厂园区、茅台厂区道路工程、茅台规划展示中心、科技大楼、品鉴中心、7号地块年产4,000吨茅台酒制曲生产房及配套设施技改项目、中华片区第一期茅台酒技改工程及配套设施项目,不过上述项目尚须经股东大会审议通过.
其中,中华片区第一期茅台酒技改工程投资总额达41.39亿元,所需资金由公司自筹.项目建设期为2013年1月-2015年1月,建成後将新增5,800吨/年茅台酒基酒生产能力,8,000吨/年制曲生产能力和23,740吨贮酒能力.
公告指出,根据茅台酒生产成本、销售价格及市场因素预测,该项目每年销售收入可达64.96亿元,税金18.19亿元,年利润总额40.51亿元(含税),税後静态投资回收期为7年(包括建设贮存期5年).
贵州茅台周四收报246.07元,过去一个月累计上涨3.2%.(完)
--发稿 林琦; 审校 曾祥进
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