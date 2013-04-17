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中国财经 | 2013年 4月 17日 星期三 18:36 BJT

贵州茅台首季实现净利35.93亿元 同比增长21%

路透上海4月17日 - 中国白酒龙头企业--贵州茅台(600519.SS)周三公布业绩报告称，今年一季度实现净利润35.93亿元人民币，同比增长21%，首季业绩增幅较上年全年的约五成明显放缓。

贵州茅台并称，一季度实现基本每股收益3.46元；公司拟向全体股东每10股派发现金红利64.19元(含税)。

贵州茅台2012年实现净利133.08亿元人民币，同比增长51.86%。

贵州茅台周三收报178.49元，过去三个月累计下跌15.94%。（完）

(发稿 李宏薇; 审校 黄凯)

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