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中国财经 | 2016年 12月 23日 星期五 08:41 BJT

贵州茅台料今年净利增7.4% 明年茅台酒销量约2.6万吨

路透上海12月23日 - 中国大型酒类企业--贵州茅台酒股份有限公司(600519.SS)周四晚公布今年经营数据及明年计划，预计今年实现净利润166.5亿元人民币，同比增长7.4%；明年茅台酒销量2.6万吨左右。

公告显示，据初步核算，今年该公司预计实现营业收入398.56亿元，同比增长19.16%；每股收益13.25元。

据公司制定的明年初步生产经营计划，其茅台酒基酒产量计划4万吨以上；茅台酒和系列产品计划销量5万吨左右，其中茅台酒2.6万吨左右。

据国内媒体此前报道，与2016年的保障量相比，茅台酒2017年的保障量提升了约15%。酒类营销专家指出，尽管茅台酒的供应量提升，但对需求端来说仍然是供不应求。此次提升供应量，主要是稳定供应商的心态。

贵州茅台周四收报325.2元，过去一个月累计上涨5.3%，本月中该股创下历史新高340元。（完）

(发稿 林琦; 审校 张喜良)

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