贵州茅台料今年净利增7.4% 明年茅台酒销量约2.6万吨

领航集团在上海自贸区成立外商独资企业开展投资管理业务
路透香港5月25日 - 全球最大互惠基金公司--领航集团（Vanguard Group）周四称，正式在上海自由贸易区设立外商独资企业，开展投资管理业务。
路透上海12月23日 - 中国大型酒类企业--贵州茅台酒股份有限公司(600519.SS)周四晚公布今年经营数据及明年计划，预计今年实现净利润166.5亿元人民币，同比增长7.4%；明年茅台酒销量2.6万吨左右。
公告显示，据初步核算，今年该公司预计实现营业收入398.56亿元，同比增长19.16%；每股收益13.25元。
据公司制定的明年初步生产经营计划，其茅台酒基酒产量计划4万吨以上；茅台酒和系列产品计划销量5万吨左右，其中茅台酒2.6万吨左右。
据国内媒体此前报道，与2016年的保障量相比，茅台酒2017年的保障量提升了约15%。酒类营销专家指出，尽管茅台酒的供应量提升，但对需求端来说仍然是供不应求。此次提升供应量，主要是稳定供应商的心态。
贵州茅台周四收报325.2元，过去一个月累计上涨5.3%，本月中该股创下历史新高340元。（完）
(发稿 林琦; 审校 张喜良)
路透香港5月25日 - 全球最大互惠基金公司--领航集团（Vanguard Group）周四称，正式在上海自由贸易区设立外商独资企业，开展投资管理业务。
路透北京5月25日 - 中国国家发展和改革委员会周四宣布，自2017年5月25日24时起，国内汽、柴油价格每吨分别提高140和135元人民币。这是发改委今年第八次调整油价。
路透北京5月25日 - 人民币兑美元即期周四收升0.3%至逾三个月新高，盘中最高触及6.8655元；中间价则仅小幅调升。交易员表示，中资大行结汇盘推升人民币汇价，成交亦有所扩大，后市要紧盯监管层的下一步指引；因美联储会议纪要偏鸽派，人民币走升概率加大。