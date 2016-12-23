贵州茅台料今年净利增7.4% 明年茅台酒销量约2.6万吨

据公司制定的明年初步生产经营计划，其茅台酒基酒产量计划4万吨以上；茅台酒和系列产品计划销量5万吨左右，其中茅台酒2.6万吨左右。

据国内媒体此前报道，与2016年的保障量相比，茅台酒2017年的保障量提升了约15%。酒类营销专家指出，尽管茅台酒的供应量提升，但对需求端来说仍然是供不应求。此次提升供应量，主要是稳定供应商的心态。