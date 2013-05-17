贵州茅台称将从公务转向大众消费

路透上海5月17日 - 据上海证券报周五报导，面对中国限制三公消费、白酒业竞争加剧的不利局面，中国知名白酒公司贵州茅台(600519.SS)董事长袁仁国表示，公司已开始逐渐转变消费群体，由公务消费转向大众群体消费；同时稳定市场价格以及力争实现销量稳定增长。

他在昨日的股东大会上表示，应对市场的变化，公司已开始采取两方面举措。一方面，转变消费群体，目前公司在保持原有客户的同时，积极开发新客户，如通过团购方式面向民营企业家等富裕人群，已实现不少订单合同。另一方面，采取“顺价保量，控量保价，系列酒薄利多销”措施，力争通过市场化手段实现价格稳定，以及销售量稳定增长。

他说，公司管理层对茅台酒和系列酒充满信心。近期产品价格下滑是事实，但普通飞天茅台酒一瓶只卖800元人民币是谣言，目前经销商基本上保证价格不低于999元。这一价格相比去年直营店同产品1,519元的终端销售价格，还是下降了三成多。

报导指出，贵州茅台采取的这些积极调整正逐渐“发酵”，今年4月，公司销售量出现增长。贵州茅台已提出，计划2013年度营业收入增长20%左右，同时营业成本预计同比增长15%左右。

据财经网报导，袁仁国昨日还透露，三公消费(直接与间接)额度占公司业务量约40%左右，这是茅台首次公布三公消费具体数字。

财经网报导透露，今年1-4月贵州茅台的销售量下降23.8%，但销售额增长11.2%，而且2013年4月销售量已出现增长。

三公消费是指因公出国和出境费用、公务接待费、公务用车购置费。近期中共政治局会议通过了关于改进工作作风、密切联系群众的八项规定，中央军委出台“十项规定”，控制公务接待等三公费用，高档白酒首当其冲，销量下滑。

贵州茅台周四收报194.85元，过去一个月上涨12.5%。（完）

(发稿 林琦； 审校 黄凯)

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。