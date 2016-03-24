贵州茅台净利增长续下滑至1% 但预收款大增显行业向好迹象

人民币续大幅收升成交缩量 境内钱紧大量自营盘结汇止损
路透上海/北京1月18日 - 人民币兑美元即期周三继续大幅收升，盘中升破6.83关口，与大涨超460点的中间价共创逾两个月新高。交易员指出，今日监管层或对中间价启动过滤机制，控制人民币涨幅。尽管美元指数日内走升，但境内人民币流动性持续紧张，资金拆借利率大涨，美元/人民币掉期短端亦大幅飙升，抬升了人民币做空成本，大量自营盘结汇止损，推升了在岸人民币汇价。
路透上海3月24日 - 中国白酒行业仍处于调整探底过程中，白酒龙头企业--贵州茅台(600519.SS)周四公布2015年业绩，去年实现营业收入326.6亿元人民币，同比增长3.44%；净利润155.03亿元，增长1%，较2014年1.4%的净利增幅继续下滑。
不过，公司预收款项2015年底达到了82.6亿，较前年底的14.8亿元增长了460%，公司解释是经销商预付的货款增加，显示了行业的乐观向好迹象。
公司管理层认为，去年白酒行业虽出现了微弱复苏迹象，综合预判，白酒行业今年仍将处于持续深度调整期，产能持续过剩、市场竞争激烈、税负过重等问题在较长一个时期内仍将交织并存。不过，中国白酒产量约占世界烈性酒产量的38%左右，而国际市场份额不到1%，白酒国际化具有较大的发展空间。
数据显示，公司去年酒类营业成本为25.34亿元，毛利率为92.24%，其中茅台酒的毛利率为93.62%，其它系列酒毛利率为52.89%。
据2015年度分配预案，贵州茅台拟对全体股东每10股派发现金红利61.71元（含税），共分配利润约77.5亿元，增幅51%。
贵州茅台周三收报234.97元，过去1个月上涨10.6%。(完)
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(发稿 徐永 审校 曾祥进)
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