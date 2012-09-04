贵州茅台称上调部分产品出厂价 幅度约为20-30%

中信证券对其子公司中信证券投资增资110亿元 扩业务规模
路透上海2月17日 - 中国最大券商--中信证券周五晚间公告称，将对全资子公司中信证券投资有限公司增资110亿元人民币，相关资金主要用于提升该公司的资金实力，扩大业务规模及偿还到期债务。
路透上海9月4日电---中国知名白酒生产商--贵州茅台酒股份有限公司(600519.SS)周二公告称,将自9月1日起适当上调部分产品出厂价格,平均上调幅度约为20-30%,本次调整不涉及公司产品的市场指导价格.
公告指出,此次价格调整将会对公司2012年经营业绩产生一定的影响.
第一财经日报引述华创证券分析师薛玉虎称,在第二季度释放了不少预收账款的同时,贵州茅台的上半年业绩仍然低於外界预期,公司此举旨在保证其年度经营预算目标的完成.
贵州茅台上半年实现净利润69.95亿元人民币,同比增42.56%,实现基本每股收益6.74元.(完)
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--发稿 边竞; 审校 林高丽
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路透上海2月17日 - 中国最大券商--中信证券周五晚间公告称，将对全资子公司中信证券投资有限公司增资110亿元人民币，相关资金主要用于提升该公司的资金实力，扩大业务规模及偿还到期债务。
路透上海/北京2月17日 - 人民币兑美元即期周五缩量收跌，中间价则大涨逾170点至逾三周新高。交易员指出，今日油盘购汇较多，加上区间低买高卖继续主导市场，汇价大幅下跌；料短期继续在6.85-6.90元区间宽幅波动。
路透上海2月17日 - 中国上海证交所周五表示，近期俄罗斯铝业联合公司（UC RUSAL）已向上证所提交了非公开发行不超过100亿元公司债券挂牌转让的申请，上证所已依规对其挂牌条件进行了确认，并于近期出具了无异议函。这意味着俄铝熊猫债已具备发行条件。