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中国财经 | 2012年 9月 4日 星期二 09:14 BJT

贵州茅台称上调部分产品出厂价 幅度约为20-30%

路透上海9月4日电---中国知名白酒生产商--贵州茅台酒股份有限公司(600519.SS)周二公告称,将自9月1日起适当上调部分产品出厂价格,平均上调幅度约为20-30%,本次调整不涉及公司产品的市场指导价格.

公告指出,此次价格调整将会对公司2012年经营业绩产生一定的影响.

第一财经日报引述华创证券分析师薛玉虎称,在第二季度释放了不少预收账款的同时,贵州茅台的上半年业绩仍然低於外界预期,公司此举旨在保证其年度经营预算目标的完成.

贵州茅台上半年实现净利润69.95亿元人民币,同比增42.56%,实现基本每股收益6.74元.(完)

参看相关细节,可点选上海证券交易所网站(here)

--发稿 边竞; 审校 林高丽

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