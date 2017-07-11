焦点：阿拉伯四国打出2013年协议集体向卡塔尔施压

路透迪拜7月11日 - 四个阿拉伯国家周一集体向卡塔尔施压，称利雅得和多哈之间被公开的机密协议表明，卡塔尔违背了不干涉海湾国家事务的承诺。这几个国家指责卡塔尔支持恐怖主义。

2013年协议的文本最先由美国有线电视新闻网(CNN)周一公开，之后又被沙特官员公布在社交媒体上。在协议公开之前，外界知晓该协议的存在，但从不了解其中的内容。

巴林、埃及、沙特和阿联酋在联合声明中称，协议的公开毫无疑问地证明，卡塔尔未按照保证行事、完全违背了自己的承诺。该协议的目的是为了解决卡塔尔及其海湾邻国之间的纠纷。

上述四国6月5日对卡塔尔实施了制裁，指责其支持恐怖主义，亲近伊朗，支持穆斯林兄弟会，并干预这几国的内政。

这四个国家称，卡塔尔在2013年协议中承诺不再干涉邻国政治。

卡塔尔已否认相关指责，称这四个国家正把自己的看法强加在卡国的外交政策上。

文件曝光之际，正值美国国务卿蒂勒森(Rex Tillerson)抵达该地区，帮助美国盟友找到摆脱危机的办法。

作为回应，卡塔尔指责沙特和阿联酋违反利雅得协议的精神，对“卡塔尔主权进行毫无根据、前所未有地攻击”。

据Qatar News Agency称，利雅得协议旨在增强海湾阿拉伯国家之间的合作，避免干涉他们的内部事务。

科威特的调解遇到了阻碍，上周上述四个阿拉伯国家表示，卡塔尔对他们提出的13项要求的反应让他们感到失望。

**穆斯林兄弟会**

卡塔尔称，结束对军事组织的支持、关闭半岛电视台、关闭土耳其在卡塔尔的军事基地、降级与伊朗的外交关系等等要求，是对其主权的侵犯。

QNA引述卡塔尔政府通讯办公室主管Sheikh Saif Bin Ahmed Al-Thani报导称，阿拉伯国家的这13条要求和利雅得协议并无关联，最新的危机是媒体联合围攻卡塔尔的结果。

“...一些指责和要求毫无根据，其他则是对卡塔尔主权前所未有的无理攻击，有违所有国际和区域协定。”

2013年的利雅得协议是在前沙特国王Abdullah bin Abdulaziz主持召开的一次会议上达成的，由卡塔尔的埃米尔(国家元首)塔米姆和科威特埃米尔萨巴赫签署，海合会(GCC)六国外长则签署了执行机制。

按照协议，各方同意不予支持任何“对海合会任一成员国构成威胁的政治潮流”，并且要求非海合会国家公民的穆斯林兄弟会领导人离开该区域。(完)