海合会谴责伊朗干涉海湾地区事务

欧盟执委会主席容克称两年内无法就英国退欧安排达成协议
“我认为...我们无法在未来24个月内就英国退欧安排达成一致、以及(确立)英国与欧洲大陆间的全面关系，”他在一次会议的间隙发表讲话指出。
路透麦纳麦12月25日（记者 Asma Alsharif） - 六个海湾阿拉伯国家周二要求伊朗停止干涉海湾地区国家事务，再次展现长期以来对伊朗的不信任。这六个国家都是美国的盟国。
对于试图颠覆沙特阿拉伯和其他富有海湾国家的指责，伊朗予以否认。
为期两天的海湾阿拉伯国家合作委员会峰会结束后发布公报，还敦促国际社会采取行动结束叙利亚的大规模杀戮和对国际法的践踏。
“海合会反对和谴责伊朗持续干涉海合会成员国事务，呼吁伊朗放弃这些政策，”公报称。
谈到叙利亚冲突，海合会秘书长Abdulatif al-Zayani表示：“我们呼吁国际社会采取认真和迅速的行动结束这些屠杀。”
公报并未详尽阐述伊朗问题，不过海湾阿拉伯国家对伊朗干涉该地区事务的指责主要来自于巴林，该国多次称伊朗干涉其内政。
巴林外长Khalid Bin Ahmed Bin Mohammed Al Khalifa对记者表示，伊朗是“极大威胁”。（完）
编译：李富强 发稿：张家伟
路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
“我认为...我们无法在未来24个月内就英国退欧安排达成一致、以及(确立)英国与欧洲大陆间的全面关系，”他在一次会议的间隙发表讲话指出。
路透巴黎2月16日 - 法国保守派总统候选人菲永麻烦不断，周四金融检察官决定寻求对其妻子吃空饷的丑闻开展一项调查。而极右翼民族阵线主席玛琳娜.勒庞(Marine Le Pen)的民调支持率则上升。
雪兰莪州(Selangor)警察总长Abu Samah Mat向路透表示，“这名嫌犯遭到拘留是为了方便调查，因为他是第二名嫌犯的男友。”