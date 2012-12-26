版本:
中国
时事要闻 | 2012年 12月 26日 星期三 14:25 BJT

海合会谴责伊朗干涉海湾地区事务

路透麦纳麦12月25日（记者 Asma Alsharif） - 六个海湾阿拉伯国家周二要求伊朗停止干涉海湾地区国家事务，再次展现长期以来对伊朗的不信任。这六个国家都是美国的盟国。

对于试图颠覆沙特阿拉伯和其他富有海湾国家的指责，伊朗予以否认。

为期两天的海湾阿拉伯国家合作委员会峰会结束后发布公报，还敦促国际社会采取行动结束叙利亚的大规模杀戮和对国际法的践踏。

“海合会反对和谴责伊朗持续干涉海合会成员国事务，呼吁伊朗放弃这些政策，”公报称。

谈到叙利亚冲突，海合会秘书长Abdulatif al-Zayani表示：“我们呼吁国际社会采取认真和迅速的行动结束这些屠杀。”

公报并未详尽阐述伊朗问题，不过海湾阿拉伯国家对伊朗干涉该地区事务的指责主要来自于巴林，该国多次称伊朗干涉其内政。

巴林外长Khalid Bin Ahmed Bin Mohammed Al Khalifa对记者表示，伊朗是“极大威胁”。（完）

编译：李富强 发稿：张家伟

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。

更多 时事要闻

热门文章

编辑推荐

文章推荐