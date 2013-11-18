海湾航空业者狂甩1500亿美元买新机 波音目前略占上风

德国央行总裁称应开始讨论何时结束欧洲央行刺激政策
路透柏林4月6日 - 德国央行总裁魏德曼周四表示，随着经济复苏，开始讨论欧洲央行(ECB)何时以及如何撤回积极的货币刺激政策是合理的。
路透迪拜11月18日 -在迪拜航展的第一天，海湾(波斯湾)国家航空公司就狂甩出1,500亿美元购买新飞机，凸显出航空业格局的变化。这同时也给波音公司最新型飞机的正式发布，以及空客公司的超宽体客机A380打了一针兴奋剂。
来自迪拜和阿布扎比的酋长和首领家族成员，在面积达64.5万平方米的展场里观看各种客机及武器。迪拜是中东地区最大的航空运输中心，迪拜航展也直追传统的英国航展和法国航展。
位于迪拜的阿联酋航空(Emirates)领先周日的购买潮，共订购150架波音新款777客机，以牌价计算价值760亿美元。其还订购了50架空客A380飞机，总计金额230亿美元。A380s客机是目前全球最大的客运飞机。
在诸如阿提哈德(Etihad Airways)和卡塔尔航空(QatarAirways)等海湾航空公司需求的推动下，波音宣布将致力于把新款777飞机(此前称为777X)的订单提升至259架，总价值约为1,000亿美元。这将是有史以来最大的一笔总和定单，从而证实了路透之前的报导。
波音公司的董事长迈克纳尼(JamesMcNerney)在新飞机正式发布会上发言表示：“777X机型的客户反馈令人惊讶”，而在台下就坐着迪拜酋长Mohammedbin Rashid al-Maktoum。
凭借东西方枢纽的战略位置优势，海湾地区吸引了大量的航运流量，目前海湾地区的航空公司正在努力竞争，力求从中分得一杯羹。而随着许多遭受经济衰退打击的欧洲航空公司现金匮乏，对波音和空客而言海湾市场的重要性与日俱增。
改款后的777标志着两大主宰民用航空市场的飞机制造商开辟新的战场。波音的新款飞机旨在力抗来自空客A350系列客机最大机型的竞争，这类中大型(mini-jumbo)飞机已经成为主要带动业者成长的市场区块，也带动各大陆间的往来。
波音誓言不会让西雅图组装厂员工对于新款777飞机该在哪里建造的争议影响其推出时程，该款飞机在11月17-21日迪拜航空展期间推出。
国际机械师协会(International Association of Machinists,IAM)此前回拒了波音提议的合约，该合约将承诺继续在西雅图近郊建造777系列客机，但交换条件是员工福利结构将有所调整；因此波音目前正在寻找新款喷射客机的建造地址。
**A380大获提振**
波音也与阿提哈德达成采购30架787Dreamliners飞机协议，另外也与廉价航空flydubai签订了超过百架737飞机的协议，因此在迪拜航空展上波音看来将大大胜过空客。
不过空客除了取得阿联酋航空订单之外，也宣布取得阿提哈德航空87架飞机的订单，并包含扩大采购30架飞机的选择权，总值可能达269亿美元。
空客向来有让人大出意外的记录，该公司也亟欲防堵新款777飞机顺利推出。
“空客正倾全力防御777x的冲击，”一名不愿具名的航空界资深消息人士表示。
阿联酋航空的A380订单对于空客而言犹如绝地反攻；在航空展之前，A380飞机今年尚未找到任何买家，空客因而面临振兴这款飞机的压力，若2015年的闲置产能未能被填满，则该公司将面临缩减产出窘境。
阿联酋已经是A380飞机的最大客户，加订50架的数字处于预估区间的上缘，而该公司至今订购的A380飞机已经达140架。(完)
(编译/审校 王洋/张明钧/张若琪)
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