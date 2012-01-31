海合会制定应急计划 应对伊朗封锁海峡威胁

科威特一名海事官员周一表示，对於伊朗可能采取的封锁霍尔木兹海峡的举动，海湾合作委员会(GCC)的海岸警卫队和海军部队已经制定了应急方案。

路透阿布扎比1月30日电(记者 Maha Dahan)---科威特一名海事官员周一表示，对於伊朗可能采取的封锁霍尔木兹海峡的举动，海湾合作委员会(GCC)的海岸警卫队和海军部队已经制定了应急方案。

除阿曼外，海合会其他五个成员国均有赖霍尔木兹海峡出口多数油气资源，进口粮食。

海合会成员国目前已经制定了应急计划，以防伊朗开始封锁海峡。

科威特海岸警卫队海事行动司令Mubarak Ali Al-Sabah在接受路透采访时表示：“海合会主要担心的是，石油出口或粮食等商品进口均要通过霍尔木兹海峡。”

“海合会制定了整体计划，不是科威特、巴林或沙特的单独计划，我们的计划只是希望一切都保持安全。”

“我们有了如何应对这一局面的计划，但并没有进行实战演习。”

Al-Sabah表示，应急计划包括海合会成员国之间海岸警卫队和海军的协调，以及与美国、澳大利亚和法国等西方海军力量的配合。（完）

编译：靳怡雯 发稿：王凤昌

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