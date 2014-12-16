海湾阿拉伯国家没必要因油价下跌而大幅削减支出

路透迪拜12月16日 - 国际货币基金组织(IMF)一位高级官员周二表示，油价下跌可能将对海湾阿拉伯国家合作委员会(GCC)成员国收入造成巨大影响，但海湾阿拉伯国家拥有庞大储备，所以总体来说他们不需要大幅削减国家支出。

IMF阿联酋区域的相关负责人Harald Finger在阿联酋高级经济官员参加的一财经会议上说道。

Finger称，为求谨慎，海湾阿拉伯国家合作委员会(GCC)国家现应限制政府支出，不过应当逐步实施以免损伤经济增长。

他还表示，如果油价维持目前水平，或继续下跌，阿联酋可能必须动用所持外国资产。据信，阿布扎比最大的主权财富基金拥有近8,000亿美元资产。(完)

(编译 于春红/王丽鑫；审校 艾茂林/王洋)

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