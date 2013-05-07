美国及盟国将在波斯湾举行海上军演

路透迪拜5月6日 - 美国及其盟国准备在波斯湾举行海上军演，演习内容包括扫雷和护航商业船只。

将有41个国家参加这次长达两周的第13次国际反水雷演习（International Mine Countermeasures Exercis），演练扫雷和保护波斯湾内的港口与能源设施。

美国海军中央司令部的米勒中将（John Miller）周一称，该年度演习是“增强国际海军保护公海自由航行能力的机会”。

“如果41个国家愿意参加反水雷演习，可以想像如果真有人在水中布置水雷，国际扫雷反应将多么有效。”

下周开始的演习将包括35艘舰船、18艘水下无人驾驶舰艇和数十名水下爆炸物清理潜水员。

今年的演习除了包括扫雷和无人机飞行外，还包括漏油危机管理和保护海上油井。

英国、法国、爱沙尼亚、新西兰和一些中东国家参与了去年的演习，参加今年演习国家的名单尚未公布。（完）

编译：李富强 发稿：王凤昌

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