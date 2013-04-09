美国及盟国计划5月在波斯湾军演

路透迪拜4月8日 - 美国海军周一称，美国及盟国将于5月在波斯湾举行海军演习，演习海上扫雷和船只护卫。此举可能旨在防范来自伊朗的威胁。

来自30多个国家的代表将聚首巴林，参加5月6-30日举行的第13次国际反水雷演习，上次演习是在八个月前。

“这次多部门防卫演习侧重港口与港口间商务和贸易的海上安全。”联合海上部队（Combined Maritime Forces）副司令安科纳（Simon Ancona）在声明中称。

今年的演习除了扫雷和无人机飞行外，还包括护卫船只，以及保护海湾地区石油和天然气出口商依赖的海上平台等。

美国海军军官萨拉塔（Jason Salata）对路透表示，此次演习将限于波斯湾和阿曼湾，重点是保护海上石油资产等关键基础设施。

萨拉塔指出，此次不计划在霍尔木兹海峡进行军演，因为演习可能会影响正常的航运。他说：“演习将模拟护航的情况，但不会在霍尔木兹海峡进行。”

英国、法国、爱沙尼亚、新西兰和一些中东国家参与了去年9月举行的演习，目前尚未宣布哪些国家将参与今年5月的演习。（完）

编译：李富强 发稿：朱淑珍

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