四艘美国扫雷舰抵达海湾地区

路透迪拜6月25日电---美国海军称，四艘美国扫雷舰已抵达海湾，以支持美国第五舰队，并确保多条航路的安全。伊朗军方领袖周一称，伊朗或封锁霍尔木兹海峡，以保卫自身利益。

这四艘扫雷舰於周六抵达，预计将在该地区驻扎七个月。美军在该地区的行动区域包括波斯湾、阿曼湾、红海及印度洋部分海域。

这一地区另有两大重要航道要塞：苏伊士运河和曼德海峡。曼德海峡连接也门南部和非洲。

美国海军周日晚发表声明称：“扫雷舰与联军共同行动，确保国际航道海上交通的持续安全畅通。”

伊朗和西方在伊朗核项目问题上的紧张局势升温。各方担忧，若西方7月1日起加紧对伊制裁，导致伊朗无法出口石油，伊朗或封锁霍尔木兹海峡。

伊朗学生通讯社（ISNA）周一援引伊朗地面部队指挥官Ahmad-Reza Pourdastan的话称，伊朗或利用其对霍尔木兹海峡的影响力，保卫自身利益。（完）

编译：黎黎 发稿：程芳

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