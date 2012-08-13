美国军舰与日本油轮在霍尔木兹海峡相撞

2012年8月12日路透获得的照片显示被撞出一个洞的美国波特号（Porter）驱逐舰。 REUTERS/U.S. Navy photo/Handout

路透迪拜/马斯喀特8月12日电---相关官员表示，一艘油轮与一艘美国海军舰艇周日在霍尔木兹海峡附近水域相撞，所幸未造成人员伤亡，霍尔木兹海峡的航运交通也没有受影响。

阿曼海岸警卫队一位不愿透露姓名的官员告诉路透：“两艘船都无大碍，霍尔木兹海峡也未关闭，那里照常运营。”

驻巴林的美国第五舰队称，该M/V Otowasan油轮悬挂巴拿马国旗，为日本所有，与美国波特号（Porter）驱逐舰周日凌晨相撞。

声明指出，事故发生後，这艘海军舰艇仍能自行运转，与油轮没有发生对抗，但未披露事故发生的详情。相关调查仍在进行中。

美国海军公布的照片显示，波特号右舷被撞出一个数米高的大洞。

据船只追踪网站称，该油轮为日本商船三井（Mitsui OSK）所有，事故发生时正从卡塔尔的梅赛伊德（Mesaieed）驶往阿联酋的富查伊拉港（Fujairah）。（完）

编译：侯雪苹 发稿：张家伟

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