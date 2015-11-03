独家：海湾产油国推迟油田维护 料2016年油价走软--消息

图为巴林首都麦纳麦以南Sakir的一处油井。 REUTERS/Hamad I Mohammed

路透迪拜11月2日 - 业内消息人士称，海湾石油生产国在将部分油田维护工作推迟至明年进行，以确保高产量并降低成本，因为他们预计2016年油价将走软。

至于哪些油田受到影响尚不得而知，这些都是高度敏感信息。

消息人士称，这说明海湾石油生产国在力争尽可能多地产油，因为他们预计明年伊朗面临的制裁取消后，伊朗将向供应过剩的市场出口更多原油，导致油价走软。

他们告诉路透，受低油价影响，石油输出国组织(OPEC)成员国沙特阿拉伯、阿联酋和卡塔尔正在重新安排油田的非必要维护工作，原定于今年第四季进行，现推迟至2016年。

另外两名消息人士也表示，海湾石油生产国推迟了对生产或运营安全关系不是很大的钻井平台、油井和管道方面的部分维护计划，但拒绝透露更多细节。

海湾地区一位业内消息人士称，“产油商都在尽可能多地从当前较高利润率中获利，他们预计到明年伊朗回归后，油价将会下跌。”

伊朗石油部长周六称，将在12月的下次OPEC会议上，正式通知其他OPEC成员国该国将原油日产量增加50万桶的计划。

这些消息人士称，延迟维护也是抑制开支的一种方法，因为维护工作通常会涉及聘请专业外国公司。(完)