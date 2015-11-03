独家：海湾产油国推迟油田维护 料2016年油价走软--消息

特朗普当选后美国股市涨声响起 但就任后表现仍有待观察
但美国股市自从11月8日总统大选过后至今累计5.8%的涨幅，并非预示着共和党籍的特朗普就任后股市就会有好表现。若要对照参考，投资人只需要回想现任政府期间的股市波动即可。
路透迪拜11月2日 - 业内消息人士称，海湾石油生产国在将部分油田维护工作推迟至明年进行，以确保高产量并降低成本，因为他们预计2016年油价将走软。
至于哪些油田受到影响尚不得而知，这些都是高度敏感信息。
消息人士称，这说明海湾石油生产国在力争尽可能多地产油，因为他们预计明年伊朗面临的制裁取消后，伊朗将向供应过剩的市场出口更多原油，导致油价走软。
他们告诉路透，受低油价影响，石油输出国组织(OPEC)成员国沙特阿拉伯、阿联酋和卡塔尔正在重新安排油田的非必要维护工作，原定于今年第四季进行，现推迟至2016年。
另外两名消息人士也表示，海湾石油生产国推迟了对生产或运营安全关系不是很大的钻井平台、油井和管道方面的部分维护计划，但拒绝透露更多细节。
海湾地区一位业内消息人士称，“产油商都在尽可能多地从当前较高利润率中获利，他们预计到明年伊朗回归后，油价将会下跌。”
伊朗石油部长周六称，将在12月的下次OPEC会议上，正式通知其他OPEC成员国该国将原油日产量增加50万桶的计划。
这些消息人士称，延迟维护也是抑制开支的一种方法，因为维护工作通常会涉及聘请专业外国公司。(完)
(编译 刘秀红；审校 孙茉莉)
但美国股市自从11月8日总统大选过后至今累计5.8%的涨幅，并非预示着共和党籍的特朗普就任后股市就会有好表现。若要对照参考，投资人只需要回想现任政府期间的股市波动即可。
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