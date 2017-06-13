综述：卡塔尔虽遭制裁但对形势“极为放心” 金融市场已企稳

路透多哈/迪拜6月12日 - 卡塔尔金融市场在经历了一周下滑后，于周一企稳，因该国政府表明，即便在遭受邻国制裁的情况下，仍然可以保持经济运行。

卡塔尔是全球按人均计算最富裕的国家。该国财长淡然看待此次对抗带来的经济影响，称政府对于金融形势“极为放心”，有充足资源可以顶住压力。

沙特、阿联酋、巴林和埃及于一周前断绝与卡塔尔的外交和交通联系，指责其引发地区不稳定、支持恐怖主义并和伊朗走得太近。卡塔尔对此全部予以否认。

这是海湾地区富裕国家最近几年来最严重的一场外交纷争，已导致卡塔尔的食品和其它物资进口中断，一些外资银行缩减在该国的业务。

周一情况变得明确，卡塔尔有可能控制住这次经济损失，不致演变成致命打击。一些食品工厂正在加班，加工来自海湾以外地区(比如巴西)的进口粮食。集装箱(货柜)船只的航运线路也已调整，不再经由阿联酋，而是转道阿曼。

卡塔尔财政大臣Ali Sherif al-Emadi周一接受美国国家广播公司商业新闻台(CNBC)专访时表示，该国政府对“我们的经济状况、投资和系统中流动性非常有信心。”

他对CNBC表示，能源部门和经济运转正常，食品或其他产品的供应没有受到严重影响。卡塔尔可以从土耳其、远东或欧洲进口，将通过经济进一步的多元化来化解危机。

“我们的储备和投资基金相当于GDP的逾250%，所以我认为没有理由对卡塔尔里亚尔的走势或投机感到担忧。”

凯投宏观(Capital Economics)中东分析师Jason Tuvey表示，只要其他海湾国家不干预卡塔尔的天然气出口，卡塔尔就不会出现严重衰退。

“卡塔尔似乎能挺过较长一段时间内的制裁，”他并称，在政府支出和基建项目的推动下，经济增长“不太可能停滞”。

**受到主权财富基金的支持**

卡塔尔里亚尔兑美元盯住3.64水准。上周里亚尔承压，因银行业者对这次中东外交争端惴惴不安。周一，里亚尔脱离上周在即期和离岸远期市场触及的低位。

银行业者表示，卡塔尔央行正提供充足的美元来保持汇率受控。该央行拥有345亿美元净外储。该国主权财富基金掌握的资产估计数以千亿美元计，这给央行外储带来支持。

Tuvey表示，卡塔尔经济面临的主要威胁在于，该国银行业者可能将发现，想从其它银行获得批发融资来维持自家贷款资产组合会变难很多。不过，倘若情况变得危及，卡塔尔政府可以清算部分海外资产，来为本国银行提供资金，正如沙特去年在国内银行面临信贷紧缩时做的那样。

卡塔尔主权财富基金拥有瑞士信贷(CSGN.S)等西方顶级企业的大量股权。当美国财经频道CNBC问到现在是否可能出售部分持股来筹资时，Emadi指出， 这种情况暂时还不可能出现。

卡塔尔风波相关图表：tmsnrt.rs/2sVxCmd

(完)