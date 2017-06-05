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时事要闻 | 2017年 6月 5日 星期一 11:16 BJT

埃及、巴林与卡塔尔断交 指责其支持“恐怖主义”组织

路透迪拜6月5日 - 据埃及官方通讯社周一报导，埃及与卡塔尔断交，指责其支持 “穆斯林兄弟会”等“恐怖主义”组织。

巴林周一也宣布断交与卡塔尔的外交关系，指责其支持恐怖主义并干涉巴林内政。(完)

(编译 李春喜 审校 张荻)

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