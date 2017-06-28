标题新闻：阿联酋驻俄罗斯大使称，海湾阿拉伯国家正考虑对卡塔尔实施新的经济制裁

更新版 1-台湾货币市场：短率续稳，半年报结算日前银行提前调度完毕市况平静

* 各银行提前调度完毕，今日市况平稳安静 * 短票利率大致稳于区间低位 * 债券附买回资金虽少但利率持平 (更新拆款及央行定存单发行细节) 记者 高洁如 路透台北6月29日 - 台湾银行间拆款短率周四大致持平。资金调度人员称，时序愈近半 年报最后结算日，各方多已提前调度完毕，今日市况显得超级安静，估计明日情况也类似今 日。 他们表示，市场资金需求不高，票券商为怕半年报结算的紧缩效果，早前已将缺口降低 。至于大型银行的需求也渐少，小型银行则续有零星的拆入。 〞这二天安静很多，大家都调完了，只剩下午等数字了。〞一位小型商银交易员说。 多位交易员表示，今日市况超级安静，可能先前早已安排妥当，因此借入或拆出的需求 都降到很低。而若从银行的准备数字来看，目前银行的准备数字亦已充足。 本地时间17:46 今日报价 上日收盘 台币兑美元 30.370