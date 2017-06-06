焦点：卡塔尔商品出口成本料上涨 因阿联酋港口禁令妨碍贸易

路透新加坡6月6日 - 阿联酋禁止卡塔尔船只使用该地区的主要加油港口，迫使该国船只驶向更远的地方加油或者支付更高的价格，这可能导致卡塔尔能源与大宗商品出口成本上涨。

沙特和阿联酋，连同埃及、也门和巴林周一切断同卡塔尔的外交关系，指责其支持恐怖份子。这些国家正在采取措施经济施压手段，包括禁止悬挂卡塔尔国旗的船只进入本国水域。

据汤森路透Eikon的航运数据，大约六艘从卡塔尔出发的装载原油、化学品和液化天然气(LNG)的油轮已经离开阿联酋水域或者停在公海，而没有按计划停靠在阿联酋和沙特的码头。

卡塔尔是全球最大的LNG出口国，向日本、中国和印度等主要用户出口LNG用于发电。卡塔尔亦每日出口约62万桶原油，是中东最小的产油国之一。

然而，从卡塔尔出发的船只在启程之前通常在阿联酋的富查伊拉港补给燃料，该港是海湾地区最大的船用油港口。这使得船东及船只租赁方不得不为他们的船再做物流计划。

新加坡一船只经纪商称，“今天早上一片混乱，”

据路透Eikon数据，最多装载200万桶石油的布里特超大型油轮，过去一周停泊在富查伊拉锚固区，但自周一开始已经移到刚刚超出富查伊拉港范围的水域。

由于靠近霍尔木兹海峡，这是该地区船只驶往亚洲、美国或欧洲客户必经的咽喉要道，富查伊拉港是全球能源市场最重要的港口之一。除去补给燃料，船只还会与其他船混合石油，然后将混合后的油品运往目的地。

航运商及贸易商表示，想要在富查伊拉补给燃料的货船被迫分流至附近的地区性港口、或是巴基斯坦、斯里兰卡、印度、甚至远到新加坡，可能会因此遭遇延迟而且成本更高。

“一些驶离波斯湾的受影响船只，或将不得不转向伊拉克、伊朗或阿曼寻求燃料，但这还要取决于那些国家的政治立场，”迪拜Freight Investor Services大宗商品经纪人Matt Stanley说道。

两名熟悉市场的贸易消息人士称，卡塔尔船只被禁，可能造成在富查伊拉出售的每月80万-90万吨船用燃油中的至多25%被替换。

由于卡塔尔的石油出口规模较小，该国的原油一般都与其它地区性原油一起装船，从而节约航运成本。这一操作也可能因禁令而被打乱。

虽然阿联酋明确禁止悬挂卡塔尔国旗以及来自卡塔尔的船只进入其水域，但它暂时还不能确定沙特的立场也同样强硬。

沙特阿美拥有的悬挂新加坡国旗的Asian Progress V超大油轮，目前仍停泊在沙特的Ras Tanura Abu Sa'fah港，该油轮运输卡塔尔的石油。

石油定价机构--普氏能源资讯周二表示，由于港口禁航，该公司在对其石油定价中卡塔尔Al-Shaheen原油的使用进行评估。

除了影响能源出口之外，阿联酋对卡塔尔船只禁航也冲击了铝出口。海德鲁(Norsk Hydro)周二表示，通常在阿联酋Jebel Ali港换上更大船只的卡塔尔出口金属由于禁航而被封锁。(完)