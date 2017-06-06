版本:
中国
亚洲 | 2017年 6月 7日 星期三 01:54 BJT

标题新闻：沙特外长称卡塔尔需采取结束支持哈马斯和穆斯林兄弟会等措施来修复同阿拉伯国家关系

以上为即时重要消息提示,路透中文快讯将暂不做进一步报导.欲浏览英文报导全文,请点选
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐