标题新闻：土耳其支持卡塔尔对阿拉伯国家要求的回应，称关闭其在卡国军事基地的要求无礼

弘业期货：郑糖呈现抵抗性下跌走势，多空争夺激烈

步入5月以来，原糖一蹶不振，长期处于低谷，其主要原因在于市场供给过剩。在外盘下跌的拖累下，国内糖价也出现跟跌。传统上的夏季消费旺季和双节备货并没有对糖价产生刺激，郑糖出现抵抗性下跌。目前市场分歧较大，多空争夺激烈。但现货方面持稳，下调的可能性较小。