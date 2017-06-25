标题新闻：土耳其支持卡塔尔对阿拉伯国家要求的回应，称关闭其在卡国军事基地的要求无礼

方正中期期货：中国工业品期货指数依附五日均线缓慢攀升
上周，中国期货市场监控中心工业品期货指数（CIFI）盘面波动幅度不大，依附五日均线缓慢上移，最终报收于899.91点。当周，最高上冲至899.53点，最低下探至882.17点，全周涨幅为1.47%。
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上周，中国期货市场监控中心工业品期货指数（CIFI）盘面波动幅度不大，依附五日均线缓慢上移，最终报收于899.91点。当周，最高上冲至899.53点，最低下探至882.17点，全周涨幅为1.47%。
从5月31日沪胶主力1709合约跌破13,000元/吨开始，多空双方的博弈就升级了。近一个月，沪胶价格一直运行于12,200—13,200元/吨，持仓量急剧增加，6月23日收盘前，已攀升至45万手的历史高位，显示市场分歧严重。
步入5月以来，原糖一蹶不振，长期处于低谷，其主要原因在于市场供给过剩。在外盘下跌的拖累下，国内糖价也出现跟跌。传统上的夏季消费旺季和双节备货并没有对糖价产生刺激，郑糖出现抵抗性下跌。目前市场分歧较大，多空争夺激烈。但现货方面持稳，下调的可能性较小。