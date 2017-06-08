综述：特朗普愿协助解决海湾断交危机 阿联酋进一步向卡塔尔施压

路透迪拜/多哈6月7日 - 美国总统特朗普周三表示，愿协助解决卡塔尔同其他阿拉伯大国之间日益恶化的外交危机。与此同时，阿联酋可能以其所称的支持恐怖主义为由，对卡塔尔实施经济禁运。

白宫声明称，特朗普在同卡塔尔埃米尔(国家元首)塔米姆的通话中敦促采取反恐行动。这是特朗普多日来连续第二次发声干预。

“总统表示愿协助各方解决他们的分歧，包括必要时通过在白宫的会议(来协助解决)，”声明称。

白宫声明称，特朗普在稍后与阿布扎比王储Sheikh Mohammed bin Zayed al-Nahayan的通话中，呼吁海湾阿拉伯国家团结一致，“但绝对不能以牺牲制止资助激进极端主义或挫败恐怖主义为代价”。

阿联酋、沙特、埃及和巴林周一宣布断绝与卡塔尔的外交关系，他们一直指责多哈与伊朗关系密切，并支持伊斯兰极端组织。伊朗被海湾阿拉伯国家认为是该地区最大的外部威胁，而伊斯兰组织则被看成是最大的内部威胁。

四国还切断了与卡塔尔的交通联系，影响到食品和其他物资供应，贸易和投资关系前景的不确定性加剧。

这场外交风波显露出负面的经济影响，标准普尔周三调降了卡塔尔债信评级，而该国货币里亚尔跌至11年低点，因有迹象显示这场风波导致投资外逃。

标准普尔将卡塔尔长期评等由“AA”下调一个级距至“AA-”，展望由负面调整至负面观察名单，意味着未来很可能进一步降评。

阿联酋外交事务国务部长Anwar Gargash周三对路透表示，若有必要，将对卡塔尔采取更多的经济限制，并称卡塔尔必须绝对保证改变批评人士认为的为伊斯兰武装分子提供资金的政策。

他稍后对法国24电视台表示，进一步的措施可能是“对卡塔尔采取某种形式的禁运”。(完)