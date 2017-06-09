综述：卡塔尔誓言不会屈服于断交压力 美国科威特从中斡旋

路透多哈6月8日 - 卡塔尔周四誓言将克服阿拉伯邻国对其进行的孤立，并称不会用外交政策主权的妥协，去解决这场数年来海湾地区最严重的外交危机。

沙特、阿联酋、巴林和埃及周一与卡塔尔断交，指责其支持伊斯兰武装分子和死对头伊朗，而卡塔尔称这些责难没有根据。

随后又有几个国家与卡塔尔断交。

卡塔尔称这场外交危机造成了国家被封锁，美国总统特朗普和科威特埃米尔等进行斡旋以缓解紧张局势。

卡塔尔外长Sheikh Mohammed bin Abdulrahman al-Thani表示，尚未收到与其断交的国家提出的要求，但称事件能够和平解决。

他在多哈以不屑的口吻对记者称，“我们被孤立了，因为我们取得了成功并且锐意进取。我们是一个能实现和平的平台。”

“我们并不准备投降，也绝不打算牺牲外交政策的独立性，”他表示，并警告这一争议将威胁地区稳定。

沙特关闭卡塔尔唯一的陆路边境，引发拥有270万人口的卡塔尔物价大涨与食物短缺的疑虑，部分超市人潮大排长龙，库存已开始出现短缺。

在供应链受阻，对经济纷扰可能恶化的焦虑升温的情况下，海湾地区国家的银行与企业正试图继续开放对卡塔尔的业务，避免遭受资产减价出售的损失。

“我们并不担心食品短缺，大家都平安无事。我们可以一直这样生存下去，大家都做好了万全准备，”Sheikh Mohammed表示。

他表示伊朗准备伸出援手，确保对卡塔尔的食物供应。卡塔尔是投资大国、也是全球市场天然气供应国，但国土面积小，且高度仰赖进口。

与此同时，土耳其也提出在卡塔尔部署部队的规划，承诺向该国供应食物与水。土耳其在卡塔尔有一处军事基地。

阿联酋一名高级官员指责卡塔尔向土耳其与伊朗求援，使得争端升级。

“向两个非阿拉伯国家提出政治保护的请求，并要求其中一个国家的军事保护，可能会是既悲情又可笑的新篇章，”阿联酋外交事务国务部长Anwar Gargash在推文中写道。

**斡旋努力进展不大**

以沙特为首的多国与卡塔尔断交一事，特朗普一开始站在支持的立场，之后显然转向比较不偏不倚的作法，考虑到卡塔尔有重要的美国军事基地，美国国防部官员又盛赞卡塔尔。

特朗普于周三在与卡塔尔埃米尔(国家元首)塔米姆的通话中敦促打击恐怖主义，并在解决危机方面提供帮助，包括在白宫举行会晤。

但卡塔尔一位官员周四表示，埃米尔不会接受邀请。

“在国家遭遇封锁之际，埃米尔没有计划要离开卡塔尔，”该名官员对路透表示。

白宫则表示，特朗普会继续与所有伙伴国磋商。联合国秘书长古特雷斯(Antonio Guterres)的发言人表示，“如果各方愿意的话”，他也准备好要支持外交方面的努力。

沙特外长朱贝尔(Adel al-Jubeir)曾表示，波湾国家可以在无需外援下自己解决争端。但海湾阿拉伯国家合作委员会(GCC)卡塔尔及其邻国寻求穿梭外交(shuttle diplomacy)斡旋几无进展迹象。

**‘这根本就是封锁！’**

阿联酋邮政暂停对卡塔尔的服务，阿联酋航空管理局则表示已关闭往返多哈的领空。

阿布扎比石油港务局亦再度下达禁令，禁止与卡塔尔有关连的油轮停靠阿联酋的港口。这推翻了阿布扎比原本放宽限制的决定，并可能导致原油船货运输受阻。

“这根本就是封锁！就像柏林封锁一样。是赤裸裸的宣战。是政治、经济和社会的侵略，”卡塔尔一外交官表示。“我们呼吁全世界谴责这些侵略者。”

当局周三试图安抚紧张情绪，发布一段录像显示一家商店货架上满满摆放着食物，并向卡塔尔民众保证生活品质不会受影响。

国际货币基金组织(IMF)表示目前评估造成的经济影响还太早。但标准普尔周三调降卡塔尔债信评级，卡塔尔货币里亚尔也跌至11年低点，显示这次事件已带来伤害。

**半岛电视台备受指责**

卡塔尔支持伊斯兰运动，但强烈否认支持恐怖主义。该国为阿富汗塔利班和巴勒斯坦哈马斯等反西方组织提供庇护，但称不接受邻国的观点，即有伊斯兰主义背景的组织都是恐怖主义组织。

阿联酋驻俄罗斯大使Omar Saif Ghobash在接受英国广播公司(BBC)专访时称，卡塔尔必须在支持极端主义和支持邻国之间做出选择。

沙特报纸al Watan公布了来自卡塔尔的八个被其称为“极端组织”的名单，其中包括卡塔尔的半岛电视台。

半岛电视台被指报导偏向伊斯兰极端主义，相当于干预其他阿拉伯国家事务，执行总监Mostefa Souag均予以否认。他在多哈总部接受路透专访时表示，“我们不干预任何人的事务，我们只是做报导。” (完)