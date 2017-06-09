综述：卡塔尔誓言不会屈服于断交压力 美国科威特从中斡旋

中国金融市场一周走势回顾
--人民币兑美元当周跌0.36%，创逾三个月最大周跌幅。本周美元小幅震荡，但人民币持续走贬，一方面年中实需购汇较多，6、7月传统购汇高峰打压汇价；另一方面市场亦在不断试探监管层对汇价的容忍底线。若监管层未出手强力维稳，料短期汇价继续小幅震荡走贬。
路透多哈6月8日 - 卡塔尔周四誓言将克服阿拉伯邻国对其进行的孤立，并称不会用外交政策主权的妥协，去解决这场数年来海湾地区最严重的外交危机。
沙特、阿联酋、巴林和埃及周一与卡塔尔断交，指责其支持伊斯兰武装分子和死对头伊朗，而卡塔尔称这些责难没有根据。
随后又有几个国家与卡塔尔断交。
卡塔尔称这场外交危机造成了国家被封锁，美国总统特朗普和科威特埃米尔等进行斡旋以缓解紧张局势。
卡塔尔外长Sheikh Mohammed bin Abdulrahman al-Thani表示，尚未收到与其断交的国家提出的要求，但称事件能够和平解决。
他在多哈以不屑的口吻对记者称，“我们被孤立了，因为我们取得了成功并且锐意进取。我们是一个能实现和平的平台。”
“我们并不准备投降，也绝不打算牺牲外交政策的独立性，”他表示，并警告这一争议将威胁地区稳定。
沙特关闭卡塔尔唯一的陆路边境，引发拥有270万人口的卡塔尔物价大涨与食物短缺的疑虑，部分超市人潮大排长龙，库存已开始出现短缺。
在供应链受阻，对经济纷扰可能恶化的焦虑升温的情况下，海湾地区国家的银行与企业正试图继续开放对卡塔尔的业务，避免遭受资产减价出售的损失。
“我们并不担心食品短缺，大家都平安无事。我们可以一直这样生存下去，大家都做好了万全准备，”Sheikh Mohammed表示。
他表示伊朗准备伸出援手，确保对卡塔尔的食物供应。卡塔尔是投资大国、也是全球市场天然气供应国，但国土面积小，且高度仰赖进口。
与此同时，土耳其也提出在卡塔尔部署部队的规划，承诺向该国供应食物与水。土耳其在卡塔尔有一处军事基地。
阿联酋一名高级官员指责卡塔尔向土耳其与伊朗求援，使得争端升级。
“向两个非阿拉伯国家提出政治保护的请求，并要求其中一个国家的军事保护，可能会是既悲情又可笑的新篇章，”阿联酋外交事务国务部长Anwar Gargash在推文中写道。
**斡旋努力进展不大**
以沙特为首的多国与卡塔尔断交一事，特朗普一开始站在支持的立场，之后显然转向比较不偏不倚的作法，考虑到卡塔尔有重要的美国军事基地，美国国防部官员又盛赞卡塔尔。
特朗普于周三在与卡塔尔埃米尔(国家元首)塔米姆的通话中敦促打击恐怖主义，并在解决危机方面提供帮助，包括在白宫举行会晤。
但卡塔尔一位官员周四表示，埃米尔不会接受邀请。
“在国家遭遇封锁之际，埃米尔没有计划要离开卡塔尔，”该名官员对路透表示。
白宫则表示，特朗普会继续与所有伙伴国磋商。联合国秘书长古特雷斯(Antonio Guterres)的发言人表示，“如果各方愿意的话”，他也准备好要支持外交方面的努力。
沙特外长朱贝尔(Adel al-Jubeir)曾表示，波湾国家可以在无需外援下自己解决争端。但海湾阿拉伯国家合作委员会(GCC)卡塔尔及其邻国寻求穿梭外交(shuttle diplomacy)斡旋几无进展迹象。
**‘这根本就是封锁！’**
阿联酋邮政暂停对卡塔尔的服务，阿联酋航空管理局则表示已关闭往返多哈的领空。
阿布扎比石油港务局亦再度下达禁令，禁止与卡塔尔有关连的油轮停靠阿联酋的港口。这推翻了阿布扎比原本放宽限制的决定，并可能导致原油船货运输受阻。
“这根本就是封锁！就像柏林封锁一样。是赤裸裸的宣战。是政治、经济和社会的侵略，”卡塔尔一外交官表示。“我们呼吁全世界谴责这些侵略者。”
当局周三试图安抚紧张情绪，发布一段录像显示一家商店货架上满满摆放着食物，并向卡塔尔民众保证生活品质不会受影响。
国际货币基金组织(IMF)表示目前评估造成的经济影响还太早。但标准普尔周三调降卡塔尔债信评级，卡塔尔货币里亚尔也跌至11年低点，显示这次事件已带来伤害。
**半岛电视台备受指责**
卡塔尔支持伊斯兰运动，但强烈否认支持恐怖主义。该国为阿富汗塔利班和巴勒斯坦哈马斯等反西方组织提供庇护，但称不接受邻国的观点，即有伊斯兰主义背景的组织都是恐怖主义组织。
阿联酋驻俄罗斯大使Omar Saif Ghobash在接受英国广播公司(BBC)专访时称，卡塔尔必须在支持极端主义和支持邻国之间做出选择。
沙特报纸al Watan公布了来自卡塔尔的八个被其称为“极端组织”的名单，其中包括卡塔尔的半岛电视台。
半岛电视台被指报导偏向伊斯兰极端主义，相当于干预其他阿拉伯国家事务，执行总监Mostefa Souag均予以否认。他在多哈总部接受路透专访时表示，“我们不干预任何人的事务，我们只是做报导。” (完)
(编译 张荻/陈宗琦/戴素萍/张若琪； 审校 白云/许娜/王兴亚/李爽/王丽鑫)
--人民币兑美元当周跌0.36%，创逾三个月最大周跌幅。本周美元小幅震荡，但人民币持续走贬，一方面年中实需购汇较多，6、7月传统购汇高峰打压汇价；另一方面市场亦在不断试探监管层对汇价的容忍底线。若监管层未出手强力维稳，料短期汇价继续小幅震荡走贬。
调查显示，欧元区企业扩张速度在2017年上半年末意外放缓，因欧元区服务业企业扩张速度遽然降低。但通胀仍相对具有韧性，经济整体增速也十分强劲，欧洲央行决策者面临的在短期内缩减超宽松货币政策的压力可能会持续下去。6月IHS Markit欧元区综合采购经理人指数(PMI)降至55.7，低于4月及5月触及的2011年4月以来高点56.8。
路透上海6月23日 - 三根阳线改变信仰，本周以来人民币兑美元的连续调整让此前转为看多人民币的投资者错愕，对后续人民币的走向预期再度迷茫；但从中间价新定价机制上看，三季度人民币继续反弹的概率要大于回落概率，但要达到明显效果，则仍需监管再“加把火”。