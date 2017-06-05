焦点：沙特、埃及、阿联酋与卡塔尔断交 指责其支持“恐怖主义”

路透迪拜6月5日 - 沙特阿拉伯、埃及、阿联酋和巴林周一与卡塔尔断交，指责其支持恐怖主义，海湾阿拉伯国家合作委员会(GCC)实力最强大的成员国这样断交是前所未有的情况。

联合断交的行动令卡塔尔支持穆斯林兄弟会相关的争端严重升级，而且指责卡特尔甚至支持该地区主要对手伊朗。

这几个海湾国家宣布切断与卡塔尔之间的交通，要求卡塔尔游客和居民两周内离境。此外，卡塔尔也被从一个由沙特牵头、在也门作战的联合武装中驱逐。

这比2014年长达八个月摩擦时的措施更加严厉，当时沙特、巴林和阿联酋从卡塔尔撤回大使，但保留交通连接，卡塔尔人也未遭到驱逐。

卡塔尔与最亲密盟友之间的决裂将给中东地区带来一连串的影响。海湾地区的国家一直在运用他们的金融和政治势力，对利比亚、埃及、叙利亚、伊拉克和也门的事件与局势施加影响。

需要指出的是，卡塔尔还将在2022年举办世界杯足球赛。

**半岛电视台**

根据沙特通讯社SPA发表的一份声明，沙特谴责卡塔尔支持武装分子组织和散播暴力思想，批评矛头明显指向卡塔尔颇具影响力的、官方控制的半岛电视台。

“（卡塔尔）支持多个意在破坏地区稳定的恐怖主义和分裂主义团体，其中包括穆斯林兄弟会(Muslim Brotherhood)、伊斯兰国(ISIS)和基地组织(al-Qaeda)，卡塔尔还通过其媒体经常散播这些组织的讯息和计划。”SPA表示。

声明还继续指责卡塔尔，称其在沙特东部什叶派穆斯林聚居的盖提夫(Qatif)地区以及巴林，支持由伊朗援助的武装分子。

据半岛电视台报导，卡塔尔外交部称，对阿拉伯国家“不正当的”断交决定感到遗憾。卡塔尔过去曾否认其支持恐怖主义或伊朗。

阿拉伯世界人口最多的国家--埃及--通过其国家通讯社表示，卡塔尔的政策“威胁阿拉伯国家的国家安全，并在阿拉伯社会内部埋下斗争和分裂的种子...”(完)