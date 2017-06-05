焦点：沙特、埃及、阿联酋与卡塔尔断交 指责其支持“恐怖主义”

调查：美债收益率未来一年料攀升 但或落后美联储升息路径
路透班加罗尔6月23日 - 路透调查显示，美国公债收益率未来一年料将攀升，但过去三个月来固定收益分析师对前景的看法并未改变太多，透露出对于全球通胀上升的乐观看法最多只能算是持稳。
路透迪拜6月5日 - 沙特阿拉伯、埃及、阿联酋和巴林周一与卡塔尔断交，指责其支持恐怖主义，海湾阿拉伯国家合作委员会(GCC)实力最强大的成员国这样断交是前所未有的情况。
联合断交的行动令卡塔尔支持穆斯林兄弟会相关的争端严重升级，而且指责卡特尔甚至支持该地区主要对手伊朗。
这几个海湾国家宣布切断与卡塔尔之间的交通，要求卡塔尔游客和居民两周内离境。此外，卡塔尔也被从一个由沙特牵头、在也门作战的联合武装中驱逐。
这比2014年长达八个月摩擦时的措施更加严厉，当时沙特、巴林和阿联酋从卡塔尔撤回大使，但保留交通连接，卡塔尔人也未遭到驱逐。
卡塔尔与最亲密盟友之间的决裂将给中东地区带来一连串的影响。海湾地区的国家一直在运用他们的金融和政治势力，对利比亚、埃及、叙利亚、伊拉克和也门的事件与局势施加影响。
需要指出的是，卡塔尔还将在2022年举办世界杯足球赛。
**半岛电视台**
根据沙特通讯社SPA发表的一份声明，沙特谴责卡塔尔支持武装分子组织和散播暴力思想，批评矛头明显指向卡塔尔颇具影响力的、官方控制的半岛电视台。
“（卡塔尔）支持多个意在破坏地区稳定的恐怖主义和分裂主义团体，其中包括穆斯林兄弟会(Muslim Brotherhood)、伊斯兰国(ISIS)和基地组织(al-Qaeda)，卡塔尔还通过其媒体经常散播这些组织的讯息和计划。”SPA表示。
声明还继续指责卡塔尔，称其在沙特东部什叶派穆斯林聚居的盖提夫(Qatif)地区以及巴林，支持由伊朗援助的武装分子。
据半岛电视台报导，卡塔尔外交部称，对阿拉伯国家“不正当的”断交决定感到遗憾。卡塔尔过去曾否认其支持恐怖主义或伊朗。
阿拉伯世界人口最多的国家--埃及--通过其国家通讯社表示，卡塔尔的政策“威胁阿拉伯国家的国家安全，并在阿拉伯社会内部埋下斗争和分裂的种子...”(完)
(编译 王丽鑫/高琦/杜明霞；审校 李春喜/白云/王洋)
路透班加罗尔6月23日 - 路透调查显示，美国公债收益率未来一年料将攀升，但过去三个月来固定收益分析师对前景的看法并未改变太多，透露出对于全球通胀上升的乐观看法最多只能算是持稳。
--人民币兑美元当周跌0.36%，创逾三个月最大周跌幅。本周美元小幅震荡，但人民币持续走贬，一方面年中实需购汇较多，6、7月传统购汇高峰打压汇价；另一方面市场亦在不断试探监管层对汇价的容忍底线。若监管层未出手强力维稳，料短期汇价继续小幅震荡走贬。
路透上海6月23日 - 三根阳线改变信仰，本周以来人民币兑美元的连续调整让此前转为看多人民币的投资者错愕，对后续人民币的走向预期再度迷茫；但从中间价新定价机制上看，三季度人民币继续反弹的概率要大于回落概率，但要达到明显效果，则仍需监管再“加把火”。