新一代海湾领导人出席海合会戴维营峰会 美国-海湾关系或现“代际转变”

(本文由路透中文网编译提供)

路透利雅得/迪拜5月12日 （记者 Angus McDowall/William Maclean） - 周三与美国总统奥巴马会晤的新一代海湾领导人看起来比他们的父辈更为自信，他们更多想要与美国结盟而非依赖美国，并且可能更容易对美国说“不”。

沙特国王萨勒曼缺席海合会戴维营峰会，委派王储纳伊夫及副王储Mohammed bin Salman出席，此举令外界担忧萨勒曼或是因对美国政策不满以及不情愿支持美国在伊朗核协议上的计划而拒绝参会。

海合会成员国中只有科威特和卡塔尔的元首出席这次峰会。

其他四个成员国则派出级别较低的新一代级高层出席，部分是因这些国家的元首上了年纪不便旅行，或是可能对奥巴马的政策太过怀疑觉得此行没有必要，但新一代领导层的出席可能预示着美国-海湾关系正进入新的阶段。

海湾国家领导人对奥巴马在2011年时支持“阿拉伯之春”感到不满，且奥巴马没有向以色列更多施加压力以促成和平，加上美国没有在2013年叙利亚发生毒气袭击事件后对其进行轰炸，都令海湾国家的元首们感到失望。

“海湾国家依然与这届（美国）政府存有信任鸿沟。美国政府会践行承诺吗？不仅沙特有这种感觉--阿联酋、卡塔尔和巴林也有这种感觉，”与沙特内政部关系密切的伊拉克安全分析家Mustafa Alani表示。

海湾地区同时受到现代媒体和传统价值观的影响，因教派区分而非冷战的阵营界限而两极分化，海湾新一代的领导层在这种环境中接受教育，看起来与老一辈的领导层略有不同。

对华盛顿的决策者们来说，沙特王储纳伊夫以及54岁的阿联酋王储谢赫穆罕默德·本·扎耶德·阿勒纳哈扬（Sheikh Mohammed bin Zayed al-Nahyan）是熟悉的面孔，但对其他两人则了解甚少。

30岁的沙特副王储Mohammed bin Salman以及34岁的卡塔尔埃米尔塔米姆·本·哈马德·阿勒萨尼（Sheikh Tamim bin Hamad al-Thani）对国际社会来说还是较新的面孔，他们在重大国际事务上的策略仍令外界存疑。

在西方国家眼中，45岁的巴林王储萨勒曼（Salman bin Hamad bin Isa al-Khalifa）在其执政家族内部是一个相对温和的人物。巴林执政家族中，主张对伊朗及内部安全持强硬态度的更为传统的人物依然占据主导地位。

驻于迪拜的地缘政治分析家Theodore Karasik称，花时间与年轻一代的（海湾）领导人相处，对奥巴马来说很重要。这些年轻领导人将在未来几年里接掌大权，并将与奥巴马的继任者对话。

“这是在伊朗重新进入地区和国际舞台之前，提前重置（海湾-美国）关系。即使存有歧见，这个峰会仍将会为新时代的海湾-美国关系建立一个新的基石，”他说道。(完)