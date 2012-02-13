美国海军：伊朗在海湾准备自杀式攻击船

中国全国人大任命何立峰为发改委主任、钟山为商务部部长
路透北京2月24日 - 新华社官方微博新华视点周五报导，十二届全国人大常委会第二十六次会议周五下午经表决，决定任命何立峰为国家发展和改革委员会主任、张军为司法部部长、钟山为商务部部长。
路透麦纳麦2月12日电（记者 Warda Al-Jawahiry）---美国海军第五舰队指挥官福克斯（Mark Fox）周日称，伊朗增加在海湾地区海军军力，并准备可以用来进行自杀式袭击的船只，但是美国海军能够阻止伊朗封锁霍尔木兹海峡。
近几周伊朗发出一系列威胁，称如果制裁导致其石油贸易中断或者核设施遭到袭击，将扰乱海湾航运或攻击美军作为报复。
“伊朗增加了潜艇的数量......增加了快速攻击船只的数量。一些小型船只装备了大型弹头，可被用作自杀式爆炸装置。伊朗拥有大量水雷，”福克斯称。
“我们非常关注伊朗的远程火箭以及短、中、远程弹道导弹的发展，当然......还有其核项目的发展。”
当被问及美国海军是否准备好应对海湾地区的袭击和其他问题时，福克斯答道：“我们高度戒备，给总统提供了一系列选择，并且做好了准备......如果今晚就出事怎麽办？今天我们就准备好了。”
当被问及是否认真对待伊朗的威胁时，福克斯表示：“伊朗可能给我们造成很大麻烦吗？是的。如果我们什麽也不做，任伊朗放开手脚，他们有可能封锁霍尔木兹海峡。但是我认为这种情况不可能发生。”
“尽管伊朗有各种各样的过激言论，我们认为外交仍是最佳的解决途径......我深信这才是最好的办法。做好准备是我们的责任。”（完）
编译：李富强 发稿：程芳
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