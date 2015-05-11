沙特国王委派王储参加海合会峰会 并会晤美国总统奥巴马

(本文由路透中文网编译提供)

路透迪拜5月10日 - 沙特通讯社SPA周日报道称，沙特国王萨勒曼（Salman）已委派王储参加海湾六国首脑与美国总统奥巴马举行的峰会。两天前，白宫称沙特国王将参加峰会。

沙特外长阿祖贝尔（Adel al-Jubeir）表示，王储纳伊夫（Mohammed bin Nayef）将率代表团参加本周的会谈。美国的消息人士称会谈将聚焦军事合作。

海湾阿拉伯国家合作委员会（GCC）周二和周三将于华盛顿和马里兰州的戴维营召开峰会，会上亦有可能讨论伊朗和世界六大国之间达成的初步核协议以及叙利亚和也门危机。

在沙特驻美大使馆的一份声明中，阿祖贝尔称国王委派王储参加是鉴于“峰会的时间点，也门预定的人道主义停火以及萨勒曼国王人道主义援助中心的开启。”

美国的一位高级官员称，沙特国王缺席峰会的决定“并非对任何实质性问题的回应”，暗示着奥巴马政府并未将此视为外交怠慢。

白宫发言人周五曾表示，奥巴马将于周三首先在白宫与沙特国王会面。

美国一位官员上周称，海湾地区最有影响力的沙特国王缺席或令峰会失色。(完)