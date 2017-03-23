若奥巴马医保的替代方案未通过 特朗普行情恐难保--冈德拉克

路透纽约3月22日 - DoubleLine Capital的执行长、被华尔街称为债券天王的冈德拉克周三称，如果共和党的奥巴马医保替代方案未能通过、或是被推迟，推高美国股市和公债收益率的特朗普行情将被打上大大的问号。

“调查显示，人们认为对奥巴马医保的调整是特朗普计划中最有可能通过的一件事，”冈德拉克向路透表示，“如果连这都不能通过，其他事肯定也会被打上问号。”

投资者关注美国众议院周四就奥巴马医保的替代方案进行投票，美国公债和黄金等避险资产周三上涨。特朗普和国会共和党领导人周三似乎未能为该议案获得通过争取到足够多的支持。

冈德拉克仍建议投资者不妨逢高抛售美股，分散一些投资到新兴市场。他指出，iShares MSCI新兴市场ETF(EEM.P)自3月初以来表现已优于标准普尔指数逾4个百分点。

冈德拉克称，周二股市下挫表明“投资者正在质疑美国支持增长的政策是否真地能落实”。(完)