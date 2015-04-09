广发证券率先亮相出色成绩单 分析师建议增配券商股

路透上海4月9日 - 中国A股市场今年以来的牛市行情令券商大受其益。广发证券(000776.SZ)周四率先亮出首季成绩单，预计第一季净利同比增长198.58%-210.69%。分析师预计，上市券商首季都将录得不错业绩，建议增加券商股配置。

公告显示，广发证券预计首季实现盈利24.67-25.67亿元，每股盈利约0.42-0.43元。

广发证券解释称，一季度A股股指及交易额呈现较大幅度增长，公司继续加大力度推进战略实施、传统业务转型和创新业务规模化发展，积极把握市场大好发展机会，公司财富管理、投资管理、交易及机构客户服务等业务的收入均实现了大幅度增长。

国信证券(002736.SZ)、西部证券(002673.SZ)和太平洋证券(601099.SS)周四分别刊登3月份财务数据，当月净利同比大幅增长。这三家券商3月分别实现净利16.21亿元、2.87亿和1.35亿元；西部证券和太平洋证券3月净利同比增幅分别达9.14倍和3.4倍，超出市场预期。

申万宏源非银金融分析师何宗炎指出，上市券商整体3月净利预计环比增加120-150%，同比增加3.5-4倍，一季度预计环比增加三成，同比增加两倍。

安信证券金融首席分析师赵湘怀认为，在交易量和融资融券余额快速增长的背景下，上市券商业绩可能大幅超出预期，建议加大券商板块配置。

广发证券H股正在发行，公司A股周三收报30.51元，过去一个月累计上涨32.2%。（完）

(发稿 林琦; 审校 黄凯)

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。