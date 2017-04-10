贸易商贡渥有意自售 已与两竞争对手磋商--华尔街日报

科威特石油部长进一步减产和将协议延长一年均在讨论之列
路透维也纳5月24日 - 科威特石油部长马尔祖克(Essam Al-Marzouq)周三称，石油输出国组织(OPEC)与非OPEC产油国可在本周就所有选项进行讨论，其中包括进一步减产，以及将现有减产协议延长一年。
路透4月7日 - 华尔街日报周五引述熟知内情消息人士报道，贡渥(Gunvor)至少已与两家竞争对手进行磋商，可能将自身出售。贡渥为全球最大石油贸易商之一。
由于石油贸易业已由嘉能可(GLEN.L)、维多公司、摩科瑞与托克(Trafigura)等少数几家业者所主导，因此达成任何可能的协议，都将使得行业进一步整合。
不过据报道，贡渥执行长Torbjorn Tornqvist表示，该公司目前并无出售计划。
“我预期在可见的未来仍将是集团内举足轻重的股东，”Tornqvist透过电邮对华尔街日报表示。(完)
(编译 陈宗琦；审校 戴素萍)
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路透巴黎5月24日 - 法国巴黎银行周三公布一项战略细节，根据此战略，该行旗下资产管理部门将于现在至2020年期间每年管理资产规模扩大5%，并加速在德国、中国和美国的发展。
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