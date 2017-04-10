贸易商贡渥有意自售 已与两竞争对手磋商--华尔街日报

路透4月7日 - 华尔街日报周五引述熟知内情消息人士报道，贡渥(Gunvor)至少已与两家竞争对手进行磋商，可能将自身出售。贡渥为全球最大石油贸易商之一。

由于石油贸易业已由嘉能可(GLEN.L)、维多公司、摩科瑞与托克(Trafigura)等少数几家业者所主导，因此达成任何可能的协议，都将使得行业进一步整合。

不过据报道，贡渥执行长Torbjorn Tornqvist表示，该公司目前并无出售计划。

“我预期在可见的未来仍将是集团内举足轻重的股东，”Tornqvist透过电邮对华尔街日报表示。(完)