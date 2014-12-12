焦点：郭广昌在国内中产阶级中搜寻投资机会 力争降低复星国际负债

图为在首尔拍摄的人民币和美元现钞。 REUTERS/Jo Yong-Hak

路透北京/香港12月12日 - 中国综合企业复星国际(0656.HK)的创始人郭广昌效仿的是收购大亨Henry Kravis，尽管他认为自己师从投资人巴菲特(Warren Buffett)，后者以不喜负债而知名。

过去两年中，郭广昌利用银行贷款和杠杆帮助完成了将近40亿美元的交易。然而现年47岁的他目前进行的一宗收购，暗示今后不会再借债投资，有意转变业务模式。

以郭广昌为首的财团向法国度假村运营商Club Mediterranee(Club Med)CMIP.PA提出11亿美元的收购报价，他也与Kravis展开直接抗衡。后者的投资者基金KKR(KKR.N)支持以意大利富豪Andrea Bonomi为首的财团Global Resorts SAS前来竞购。

收购Club Med将是复星国际与Fidelidade之间最为重要的投资合作，也让郭广昌的目标向前推进了一步。Fidelidade是一家葡萄牙保险公司，复星国际在5月出资12.9亿美元将其收归旗下。郭广昌希望复星国际从一家位于上海的、以制造及房地产为主的综合企业，转型成为以保险业务为基础的跨国投资管理公司。

复星国际首席执行官(CEO)梁信军表示，葡萄牙保险资产非常重要，将可为复星国际未来的多数投资提供融资。收购Fidelidade后，复星国际资产急速增长，6月底时达到3,133亿元人民币(506.3亿美元)。

穆迪对复星国际的债信评级比投资级别还低三个级距，因此公司除了转变策略并没有其它选择。集团债务在6月底时达到875亿元人民币，较上年年底增长逾26%，未来12个月内到期债务共计接近总额的近一半。

今年上半年的融资成本增加三分之一，达到17.6亿元人民币；去年年底时负债与未计利息、税项、折旧及摊销之利润(EBITDA)的比率为4.8倍，2010年时为3.6倍。

复星国际已开始将葡萄牙的保险资产投入运转，在5月收购该公司后完成了一系列投资活动，其中包括购买葡萄牙国家能源网公司(REN)的3.97%股权和休闲服装生产商Tom Tailor(TTIGn.DE)的部分股权。

复星国际还在10月透过该保险公司收购了葡萄牙医疗企业Espirito Santo SaudeESSS.LS，价格为4.5983亿欧元(5.7240亿美元)。

“复星国际增加对旗下保险公司资金的使用，这对公司的信用有好处，”穆迪投资服务公司(Moody's Investment Services)资深债信人员Kai Hu说。“这是一家不断发展、日新月异的公司。”

复星国际同时还转向股市募资，利用公司股价在过去两年劲扬126%的时机，于5月通过增发筹资48.9亿港元(6.3085亿美元)。

一个月前，复星国际旗下上海复星医药（集团）股份有限公司(2196.HK)藉由配售新股筹资17.6亿港元。

本月稍早，旗下子公司铁矿石生产商海南矿业(601969.SS)在上海发售新股融资19.3亿元人民币。

**适用于中产阶层的奢侈品**

对郭广昌来说，彻底“检修”复星国际已然变得极其重要。复兴国际的营收仍深深扎根在核心业务。今年上半年约90%的集团营收和近三分之二的获利来源于工业控股公司，其中包括南京钢铁股份有限公司(600282.SS)、复星医药和复地集团。

郭广昌眼下的重点是要将全球资源和中国经济动力相结合，为中国国内日益增加的城市富裕阶层带来可“负担得起的”奢侈品。

郭广昌今年稍早对路透表示，中国目前的中产阶层持续扩大，他们需要一种新的生活方式，而且他们也很喜欢很多国外品牌。

在过去两年，复星收购了以色列医疗美容企业Alma Lasers，并持有以下几家企业意大利男装生产商Raffaele Caruso SpA，美国高档服装生产商St. John Knits International Inc (SJKI.PK)以及希腊珠宝零售商Folli Follie SA (HDFr.AT)的少数股权。

郭广昌认为收购Club Med是一项理想的投资，对中国中产阶级来说这是一处完美度假胜地。(完)

(编译 郑茵/孙茉莉; 审校 杜明霞)

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