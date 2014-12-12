焦点：郭广昌在国内中产阶级中搜寻投资机会 力争降低复星国际负债

数据观测：4月中国CPI料温和回升PPI续回落 工业、投资和消费均放缓
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路透北京/香港12月12日 - 中国综合企业复星国际(0656.HK)的创始人郭广昌效仿的是收购大亨Henry Kravis，尽管他认为自己师从投资人巴菲特(Warren Buffett)，后者以不喜负债而知名。
过去两年中，郭广昌利用银行贷款和杠杆帮助完成了将近40亿美元的交易。然而现年47岁的他目前进行的一宗收购，暗示今后不会再借债投资，有意转变业务模式。
以郭广昌为首的财团向法国度假村运营商Club Mediterranee(Club Med)CMIP.PA提出11亿美元的收购报价，他也与Kravis展开直接抗衡。后者的投资者基金KKR(KKR.N)支持以意大利富豪Andrea Bonomi为首的财团Global Resorts SAS前来竞购。
收购Club Med将是复星国际与Fidelidade之间最为重要的投资合作，也让郭广昌的目标向前推进了一步。Fidelidade是一家葡萄牙保险公司，复星国际在5月出资12.9亿美元将其收归旗下。郭广昌希望复星国际从一家位于上海的、以制造及房地产为主的综合企业，转型成为以保险业务为基础的跨国投资管理公司。
复星国际首席执行官(CEO)梁信军表示，葡萄牙保险资产非常重要，将可为复星国际未来的多数投资提供融资。收购Fidelidade后，复星国际资产急速增长，6月底时达到3,133亿元人民币(506.3亿美元)。
穆迪对复星国际的债信评级比投资级别还低三个级距，因此公司除了转变策略并没有其它选择。集团债务在6月底时达到875亿元人民币，较上年年底增长逾26%，未来12个月内到期债务共计接近总额的近一半。
今年上半年的融资成本增加三分之一，达到17.6亿元人民币；去年年底时负债与未计利息、税项、折旧及摊销之利润(EBITDA)的比率为4.8倍，2010年时为3.6倍。
复星国际已开始将葡萄牙的保险资产投入运转，在5月收购该公司后完成了一系列投资活动，其中包括购买葡萄牙国家能源网公司(REN)的3.97%股权和休闲服装生产商Tom Tailor(TTIGn.DE)的部分股权。
复星国际还在10月透过该保险公司收购了葡萄牙医疗企业Espirito Santo SaudeESSS.LS，价格为4.5983亿欧元(5.7240亿美元)。
“复星国际增加对旗下保险公司资金的使用，这对公司的信用有好处，”穆迪投资服务公司(Moody's Investment Services)资深债信人员Kai Hu说。“这是一家不断发展、日新月异的公司。”
复星国际同时还转向股市募资，利用公司股价在过去两年劲扬126%的时机，于5月通过增发筹资48.9亿港元(6.3085亿美元)。
一个月前，复星国际旗下上海复星医药（集团）股份有限公司(2196.HK)藉由配售新股筹资17.6亿港元。
本月稍早，旗下子公司铁矿石生产商海南矿业(601969.SS)在上海发售新股融资19.3亿元人民币。
**适用于中产阶层的奢侈品**
对郭广昌来说，彻底“检修”复星国际已然变得极其重要。复兴国际的营收仍深深扎根在核心业务。今年上半年约90%的集团营收和近三分之二的获利来源于工业控股公司，其中包括南京钢铁股份有限公司(600282.SS)、复星医药和复地集团。
郭广昌眼下的重点是要将全球资源和中国经济动力相结合，为中国国内日益增加的城市富裕阶层带来可“负担得起的”奢侈品。
郭广昌今年稍早对路透表示，中国目前的中产阶层持续扩大，他们需要一种新的生活方式，而且他们也很喜欢很多国外品牌。
在过去两年，复星收购了以色列医疗美容企业Alma Lasers，并持有以下几家企业意大利男装生产商Raffaele Caruso SpA，美国高档服装生产商St. John Knits International Inc (SJKI.PK)以及希腊珠宝零售商Folli Follie SA (HDFr.AT)的少数股权。
郭广昌认为收购Club Med是一项理想的投资，对中国中产阶级来说这是一处完美度假胜地。(完)
(编译 郑茵/孙茉莉; 审校 杜明霞)
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日本财务省提议设立与东南亚国家的双边外汇互换机制，规模高至400亿美元。这样在金融危机期间，日本可以向这些国家提供日圆资金。财务省在声明中称，此项提议是在日本和东南亚国家联盟(ASEAN)成员国于日本举行的财长和央行总裁会议上提出的。此举旨在在资金紧张时期，使得那些在东南亚扩张业务的日本公司以及其他需要日圆的企业更容易获得日圆资金。根据双边互换安排，每个国家可以选择以日圆或美元形式收取资金。
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