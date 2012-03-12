郭树清称正探讨长期资金入市税收减免措施--报载

路透上海3月12日电---上海证券报周一报导,中国证监会主席郭树清在列席人大会议时表示,目前证监会正与有关部门探讨养老金等长期资金入市税收减免等方面的措施.不过他坦言,应该不会有什麽特别的优惠,而且引入养老金等长期资金光靠优惠是不行的.

"不同的组合、不同的基金,有不同的投资要求,不可能百分之百全投股票,"他说，欢迎养老金入市,同时提醒要审慎投资.所谓入市,不仅包括股市,还包括国债、金融债、企业债等在内的债市,还包括银行理财产品、组合存款、现金等等.

人力资源和社会保障部部长尹蔚民日前对记者表示,个别省市养老金投资运营试点两会後启动.

关於证券市场引入银行理财产品等资金方面,他表示正在研究,其关键在於充分揭示风险,并让投资者自行选择判断。

对於国际板何时推出,他重申,当前不是国际板推出的最佳时期,国际板推出也没有时间表,其发行、上市、交易相关制度均需再研究完善,并进行统筹考虑.

针对有建议A股应实施T+0(当天回转)交易,郭树清表示,目前不具备T+0交易的条件."T+0意味着当天买了可以当天卖,在市场还不那麽健全,投资者还不是那麽成熟的情况下,可能会给管理上带来更大难度."

有传闻称台湾将开放个人投资者对A股市场的投资限制,对此,郭树清表示,"现在还没有听说"他说,在合格境外机构投资者(QFII)制度下,台湾的机构可以投资A股,将来RQFII、个人投资者均存在可能,但目前尚未进行研究.

台湾新光金控(2888.TW)旗下的新光人寿及富邦投信、宝来投信、群益投信等投资机构已相继取得大陆QFII额度.(完)

--发稿 林琦; 审校 杨淑祯

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