郭树清称对中国资本市场充满信心

路透上海12月10日电---在投资者对A股是否见底仍存疑虑之时,中国证监会主席郭树清近日表示,对中国资本市场充满信心,因为无论是经济社会还是市场基出和结构,各方面都在持续向好.另外,证监会正考虑设立专门机构,代理投资者参与上市公司的公司治理.

他近期在江苏和上海调研时表示,"无论从经济、政治、社会、法制等宏观领域来看,还是从市场的结构、基础、技术条件和监管环境来看,所有方面都在持续向好,各种问题都趋於改善和化解,相信各种积极因素的能量会持续长久地释放出来."

在听取机构,散户及上市公司代表意见时,有投资者提出公司治理中能否引入代理人机制,郭树清回应称,证监会正在研究能不能成立一家或几家机构,由其出面购买上市公司的股份,数量不一定多,但是可以代理投资者参加股东大会、提起诉讼、参与治理.

他还指出,民营企业、家族企业改制上市後,就已是社会企业、公众公司,必须具备强烈的企业公民意识,避免控股股东、实际控制人超出法定权利的随意干预,维护广大中小投资者权益.只有这样,才能取信于市场.

自郭树清去年担任证监会主席以来,一直将积极引入机构投资者、加强上市公司公司治理、打击内幕交易等作为其重点工作目标.

今年以来中国股市总体表现较为疲弱,上周沪综指.SSEC一度创下近四年新低,随後触发技术性反弹,沪综指重返2,000点以上,一周累计上涨4.1%,为逾13个月以来最大单周涨幅.(完)

--发稿 林琦; 审校 杨淑祯

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