郭树清称对中国资本市场充满信心

中国央行称维护金融稳定形势依然严峻 将密切关注反洗钱等领域风险新变化
路透北京2月17日 - 中国央行周五称，当前防控金融风险、维护金融稳定的形势依然严峻；将密切关注反洗钱、反逃税、反恐怖融资等领域相关风险的新变化、新动向和新情况，及时采取行动防范和化解各类风险。
路透上海12月10日电---在投资者对A股是否见底仍存疑虑之时,中国证监会主席郭树清近日表示,对中国资本市场充满信心,因为无论是经济社会还是市场基出和结构,各方面都在持续向好.另外,证监会正考虑设立专门机构,代理投资者参与上市公司的公司治理.
他近期在江苏和上海调研时表示,"无论从经济、政治、社会、法制等宏观领域来看,还是从市场的结构、基础、技术条件和监管环境来看,所有方面都在持续向好,各种问题都趋於改善和化解,相信各种积极因素的能量会持续长久地释放出来."
在听取机构,散户及上市公司代表意见时,有投资者提出公司治理中能否引入代理人机制,郭树清回应称,证监会正在研究能不能成立一家或几家机构,由其出面购买上市公司的股份,数量不一定多,但是可以代理投资者参加股东大会、提起诉讼、参与治理.
他还指出,民营企业、家族企业改制上市後,就已是社会企业、公众公司,必须具备强烈的企业公民意识,避免控股股东、实际控制人超出法定权利的随意干预,维护广大中小投资者权益.只有这样,才能取信于市场.
自郭树清去年担任证监会主席以来,一直将积极引入机构投资者、加强上市公司公司治理、打击内幕交易等作为其重点工作目标.
今年以来中国股市总体表现较为疲弱,上周沪综指.SSEC一度创下近四年新低,随後触发技术性反弹,沪综指重返2,000点以上,一周累计上涨4.1%,为逾13个月以来最大单周涨幅.(完)
--发稿 林琦; 审校 杨淑祯
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路透北京2月17日 - 中国证监会官方微博周五晚间称，当日核准12家企业的首次公开发行（IPO）申请，募资总额将不超过55亿元人民币。
路透北京2月17日 - 中国证监会周五表示，上市公司申请非公开发行股票的，拟发行的股份数量不得超过本次发行前总股本的20%。上市公司申请增发、配股、非公开发行股票的，本次发行董事会决议日距离前次募集资金到位日原则上不得少于18个月。