郭树清：证监会称对内幕交易和证券期货犯罪坚持"零容忍"

路透北京12月2日电---履新一个月的中国证监会主席郭树清强调,要加强资本市场诚信建设和坚决打击证券期货违法违规行为,对内幕交易和证券期货犯罪始终坚持"零容忍"的态度.

金融日报周五引述郭树清在中小企业融资论坛上的讲话称,要引导投资者审慎评估、理性参与,确保将合适的产品卖给合适的投资人.

"内幕交易的实质就是小偷从菜市场偷一棵白菜,人们都会义愤填膺,但是若有人把手伸进成千上万股民的钱包,却常常不会引起人们的重视."郭树清称.

他指出,将加快统一监管的场外市场建设步伐,稳步推进期货、期权和金融衍生品市场发展,认真研究柜台交易的可行性,以为各类各阶段企业提供差异化金融服务.

同时逐步研究推动地方债、机构债、市政债、高收益债等固定收益类金融产品创新,积极研究股票、基金相关的新品种,探索并购重组、资产证券化以及期货期权等金融工具创新.

就在本周四,中国证监会对包括主板、创业板和并购重组委员开出首例罚单.对第三届并购重组委委员、北京天健兴业资产评估有限公司总经理吴建敏实行解聘的决定,称其在持有ST圣方股票的情况下,未提出规避申请即参与黑龙江圣方科技股份有限公司并购重组方案.

郭树清於10月末被任命为证监会主席.一个多月来,证监会动作频频,先後宣布创业板上市公司可非公开发行债券、创业板分红新规、清理整顿各类交易场所,深圳证券交易所亦於周一公布了完善创业板退市制度的方案.(完)

--发稿 李然; 审校 沈燕/丁淑琴

路透全新邮件产品服务——"每日财经荟萃"，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。